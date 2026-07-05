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A la conquista de Atlanta: caravana, festejo nórdico y otra ruta de pasión argentina

Los hinchas de Argentina viajaron desde Miami a Atlanta, la sede del partido del martes ante Egipto, y celebraron la caída de la selección de Brasil

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

5 de julio 2026 · 21:58hs
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Bien equipados en el motor home

Bien equipados en el motor home, desde Miami a Atlanta. Los hinchas de Argentina se mueven.

La selección argentina ponía proa a Atlanta para jugar el próximo martes, a las 13, ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Y entonces toda la pasión de los hinchas albicelestes se trasladó a esta ciudad industrial, donde está la sede la famosa bebida cola que es furor en todo el mundo. La Copa entró en la fase de pura adrenalina y el cuerpo de todos los futboleros lo sabe.

Los más de 1.000 kilómetros que hay entre Miami, donde la selección superó con el corazón en la mano a Cabo Verde el pasado viernes en el tiempo de descuento, y Atlanta fue la ruta que atravesaron este fin de semana los hinchas albicelestes para seguir de cerca a la ilusión de la Scaloneta. Y lo comprobó La Capital, que hizo el mismo recorrido.

Rutas argentinas hasta el fin

En autos de alquiler, camionetas y casas rodantes muchos se lanzaron a la ruta este domingo donde el sol y la tormenta eléctrica se fueron mixturando de manera loca durante casi todo el trayecto. Las banderas albicelestes le pusieron color a una traza moderna, de múltiples carriles, que en uno de sus tramos rodea a la ciudad de Orlando, donde están los parques temáticos de diversiones más famosos del mundo.

Los argentinos viajaron con las camisetas puestas, siempre usando la 10 de Messi o la 19, también la de Leo, pero de cuando debutó en su primer Mundial hace 20 años en Alemania. Esas son las dos casacas más vendidas en esta Copa del Mundo, las dos del rosarino.

>>Leer más: Otra mirada sobre la selección argentina, que no se parece a la de Qatar pero está a tiempo de mejorar

Mientras tanto, la selección argentina

En tanto, la selección trabajó este domingo por la tarde en el predio de Inter Miami, antes de viajar rumbo a Atlanta. Los futbolistas hicieron labores en el gimnasio por veinte minutos y después completaron el resto de la entrada en calor en cancha con dos estaciones de coordinación y técnica, y un cierre con un rondó grupal.

Tras ese primer bloque, Lionel Scaloni y sus asistentes fueron los encargados de comandar los ejercicios tácticos y futbolísticos pensando en el partido ante Egipto. La jornada culminó con el ensayo de pelota detenida a favor y en contra encabezado por Walter Samuel y Roberto Ayala.

Mientras que este lunes a la mañana será el entrenamiento, con quince minutos abiertos para la prensa, en el Kennesaw University de Atlanta. Y por la tarde dará la habitual conferencia de prensa previa a los partidos el DT Scaloni.

Claro que los hinchas argentinos en el camino a Atlanta celebraron como locos la victoria de Noruega, no por su apego al país nórdico de Haaland, sino porque el que está afuera de carrera es Brasil.

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