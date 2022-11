Club Gran Rosario: con inferiores de primera

Y el ascenso de Club Gran Rosario (C.G.R.) va de la mano de grandes campañas de cada una de las 6 divisiones, en especial la 9ª que el fin de semana gritó campeón con un 4-1 a Arijón, mientras que la 7ª le lleva 2 puntos a Sportivo de Álvarez con solo una fecha por jugar, y pese a que corren de atrás aún tienen una chance mínima en 10ª y 6ª.

En tanto, también ya es campeona la 5ª división de Sportivo de Álvarez, que lo consiguió tras derrotar 3-2 a Bancario.

Mientras que en 8ª la pelea es mano a mano entre Sp. de Álvarez y Tiro Suizo con 58 puntos y solo un cotejo por jugar.

En Inferiores A3 también se escucharon dos gritos de campeón: la 5ª de Villa Gobernador Gálvez y la 9ª de Argentino.

Y en Inferiores A1 dieron la vuelta olímpica los chicos de la 10ª de Newell’s, tras vencer 3-0 a Tiro Federal.

En 5ª están igualados en 65 puntos Adiur (enfrenta a C. Aguirre) y Newell’s (juega con Leones). Los leprosos están a un punto de ser los número 1 en la acumulada.

chicas sub13.jpg Hay equipo. Las chicas estarán representado a la Rosarina en la capital provincial.

El seleccionado sub- 13 se presenta en Santa Fe

El seleccionado femenino sub-13 de la Asociación Rosarina de Fútbol disputará el 1º Encuentro Provincial de Fútbol Femenino sub-13, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol (FSF). El certamen se llevará a cabo entre mañana y el domingo, en la ciudad de Santa Fe. Las entrenadoras son Josefina Silva y Valentina Viola.

chicas entrenadoras 2.jpg Las entrenadoras. Josefina Silva y Valentina Viola, terminaron de ajustar detalles en la previa al certamen provincial, que se disputará los días sábado 5 y domingo 6, en el predio de la Federación Santafesina de Fútbol, ubicado en la ciudad de Santa Fe.

El plantel: M. Maidana (Tiro Suizo), Z. Butigue (Morning), A. Centurión y N. Mendivil Britos (Alianza), B. Pascua y D. Pianasqui ( Gálvez), V. Cafferata y L. Díaz (Pablo VI), M. González, S. Espinoza y R. Franco Ramírez (Social Lux), N. Serra García y L. Gómez (R. Central), V. Sejas (Newell’s), C. Re Borgognone y E. Bisio (Provincial), S. Fernández (Americana) y V. Sotomayor (C. Córdoba).

Baby fútbol: se juega la penúltima del torneo oficial

Este será otro fin de semana cargado de emociones en el fútbol infantil por la disputa de las diferentes competencias programadas entre sábado y domingo. En el marco del torneo oficial se estará jugando la penúltima jornada con la fecha 18. Los partidos comenzarán a las 14 con las categorías 2011 y se sucederán los cotejos hasta el final con la 2015.

El Torito2015 A.jpg El Torito 2015 A. Ignacio Segovia, Felipe Pagano, Giovanni Pagano, Genaro Pagano, Máximo Romero, Julián Ortiz, Bautista Ortiz, Santino Marastoni, Derek alegre, Lionel Gutiérrez, Elian Duarte y Benjamín Ramírez. Profes: Daniel Ortiz y Mauricio Ortiz.

Zona A sobresalen los partidos que jugarán: Morning Star C v. Adiur A; Tiro Suizo B v. Alianza C y R. Central D v. R. Central B.

Zona B: R. Central E v. Newell’s D y Provincial A v. Oriental B.

Zona C: Newell’s C v. R. Central C; Botafogo B v. Bancario y Pablo VI B v. El Torito A.

Zona D: C. Córdoba C v. Newell’s F; María Reina B v. Argentino B y R. Central A v. R. Central F.

El domingo también se jugarán la Liguilla 2016 y el torneo Ilusiones 2011. Ambos campeonatos están acaparando la atención de sus seguidores por la nutrida concurrencia que vienen convocando jornada tras jornada.

Futsal: se conocieron los semifinalistas

El futsal masculino ya tiene a sus semifinalistas de la temporada 2022. En la A se enfrentarán Usar v. Regatas y Náutico v. Jockey. En la B los cotejos serán Banco Nación v. Parquefield (jugaban anoche, al cierre de esta edición) y Marista v. Unión Central (primer partido hoy desde las 20.15 en Rowing).

Los finalistas se clasificarán al mejor de tres partidos, todos en cancha neutral

Primera división: solo dos equipos sacaron sus pasajes en dos cotejos. Ellos fueron Usar (eliminó a Nueva Aurora 3-0 y 6-4) y Náutico (a Echesortu 4-3 y 5-2); mientras que en tres juegos avanzaron Regatas (dejó en el camino a Rosario Central 1-0, 1-1 «1-4 en penales» y 3-0) y Jockey (a Remeros 3-5, 6-4 y 5-3).

Torneo de ascenso (1ª B): Banco Nación (eliminó a Talleres 3-3 «4-3 en penales» y 2-0) y Unión Central (dejó en el camino a Central Córdoba 1-1 «8-7 en penales» y 4-2) avanzaron tras el segundo partido; Parquefield (derrotó a Libertad 6-7, 1-1 «5-4 por penales» y 4-4 «4-3 por penales» tras el tercer encuentro y Marista estaba clasificado en forma directa por su 2º puesto durante la temporada.

Primera C: una de las semifinales será entre Sportivo Rosario y María Madre (3-1 y 1-0 a Social Lux) y en la otra Regatas B espera por el ganador de Náutico C (ganó el 2º partido 3-1) v. C.G.R. (venció por penales 4-3, tras empatar 4-4, en el primer juego).

Femenino

Mientras que en el femenino B, resta un semifinalista y saldrá del tercer juego que tendrán el domingo Sagrado Corazón B (fue 8º) con Regatas (fue 3º), y dependiendo el vencedor se armarán las llaves. El primer choque fue para Regatas por penales (7-6 tras igualar 1-1) y el segundo para Sagrado por 3-1. Esperan Central Córdoba (2º), Marista (4º, que eliminó a Rowing por penales y con un 2-1) y Talleres (5ª, dejó atrás a UNR por 6-4 y 2-1).

Y en el femenino A sacó pasaje a semifinales Horizonte, que venció en dos partidos a Náutico (2-0 y 6-2), mientras que solo jugaron el primer partido de tres: Newell’s v. Unión Central (12-4), Unión Americana v. Social Lux (5-0), Remeros v. Tiro Suizo (2-1).