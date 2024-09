Un dirigente se animó y le apuntó con dureza a Claudio "Chiqui" Tapia

"Reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto, que no tiene porqué sufrir ningún tipo de situación. Chiqui, no jugués con Talleres" , disparó a lo largo de una extensa exposición que hizo Fassi relatando con detalle todo el conflicto desatado con Merlos, quien lo acusó hasta de usar armas. El directivo no sólo lo negó sino que contó la agresión que sufrió de parte del árbitro y, como consecuencia de esto, que lo denunciará penalmente.

Fassi no hizo otra cosa que patear el tablero ante un Chiqui considerado intocable y al que la gran mayoría de los dirigentes temen. Existe prácticamente un "levantamiento de manos" instantáneo muchas veces sin convicción, pero si no lo hacen aparece el miedo a que sus instituciones puedan ser perjudicadas. En Newell's, por ejemplo -Central conserva buen diálogo-, está instalado que la relación con el poder afista no luce de la mejor manera a pesar de las palabras amenas y benevolentes de los directivos hacia Chiqui y compañía. Si hasta hubo una bajada de línea tiempo atrás de no hacer declaraciones fuertes y críticas hacia los árbitros y la AFA. "Están pasando cosas muy extrañas", dijo en una ocasión el DT Leproso, Mauricio Larriera, para después jurarse -bajo sugerencias- no hablar más del tema.