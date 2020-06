El invitado menos pensado en el video nuevo de la Sole

Fue una sorpresa grande como una casa, inesperada, como toda sorpresa que se precie. En el video de “La Valeria”, el tema nuevo de la Sole, en medio de las estrellas, de la familia, de los amigos de la Gringa, aparece con un sombrero de cowboy bastante cachuso y contoneándose como una yarará en celo el mediático menos pensado: Juan Junco. Sí, el columnista de espectáculos de El Tres, que divide su vida entre la pantalla chica y su ascendente carrera artística en la revista rosarina. Un shock, no como el de la publicidad de jabón Cadum de Susana Giménez, pero un shock al fin. Aparece, como siempre, simpático, risueño, entre Carlos Vives, Jesica Cirio, Lizy Talgiani y Marley, bailando con su labrador Baily, la madre, la hermana y la hija de Soledad y, por supuesto, la abuela, que no es ni más ni menos que “La Valeria” que da título al tema. ¿Cómo fue? Un mes atrás, cuando la cuarentena mandaba a que todos y todas se quedaran en casa, el periodista recibió un llamado de María, la asistente de la cantante de Arequito, quien le propuso sumarse al video. “Como cuenta la historia de amor de su abuela quiere que estén las personas por las que siente afecto”, le dijo y Junco quedó de una pieza, porque no conoce a la Sole más que por su trabajo. Sin preguntar de qué iba la cosa, dio el “sí” y un par de días después recibió las instrucciones: tres momentos del tema, dos coreografías y la propuesta para que se grabe pintándose los labios. Arrugó. Sólo grabó las partes cantadas, como en Tik Tok, dieciocho veces y, tras una sesuda selección, mandó cuatro. Quedó una, que fue más que suficiente para provocar la sorpresa. Grande como una casa.

Soledad - La Valeria (Official Video)