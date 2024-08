Central y Newell's tienen igual contexto por delante, antes los separó un abismo

Hay tiempo, hay posibilidad de reacción desde lo matemático pero la diferencia entre uno y otro de porqué se llegó a esa situación es abismal. A los canallas los relegó el intento, al cabo. A los leprosos su propia impericia. En Arroyito pueden darse por satisfechos porque estuvieron a la altura en las dos copas internaciones, aunque nunca puedan conformarse porque no alcanzaron los objetivos. En el Parque no saben cómo hacer para salir de un agujero negro que parece no tener fin, porque no solo no alcanzaron las metas sino que tampoco dieron la talla, no vendieron caras sus derrotas, ni mostraron jerarquía ni rebeldía, dentro de un proyecto futbolístico que hace agua por todos lados.