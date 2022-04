Central y Leandro Somoza: ¿y ahora?

Central no sale de su crisis. No pudo el Kily González ni puede Leandro Somoza. La sumatoria de malos resultados llevó a la entidad a no pelear por nada, nadar en un mar de incertidumbre y aumentar el descrédito. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes quedaron inmersos en una situación de caos futbolístico e institucional. Y lo más preocupante es que no hay un atisbo de salida.