Integración y conocimiento, eje de la 24.ª Jornada de Profesionales en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe Tendrá lugar el 30 de octubre en Cañada de Gómez y abordará los principales desafíos de la profesión. 9 de octubre 2026 · 10:36hs

El encuentro, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas de Cañada de Gómez y su Zona, reunirá a profesionales de las Ciencias Económicas, estudiantes avanzados y especialistas de toda la región con el objetivo de generar espacios de actualización, capacitación e intercambio sobre los principales desafíos que atraviesa actualmente la profesión.

Durante la jornada se abordarán temas de gran relevancia para el ejercicio profesional y la toma de decisiones en un contexto económico, tecnológico y normativo en permanente evolución. El programa contempla exposiciones y análisis sobre:

Aspectos conflictivos de la Ley de Modernización Laboral.

RIMI: análisis e implementación.

Inteligencia artificial aplicada a la profesión.

Mercados financieros, agropecuarios y la integración de A3.

Perspectivas de la economía argentina. La propuesta busca fortalecer la integración entre colegas, promover la generación de conocimiento y brindar herramientas concretas para agregar valor al desempeño profesional, atendiendo a las nuevas demandas del mercado y a los cambios que impactan en el ámbito de las Ciencias Económicas.

La 24.ª jornada se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro de la profesión, intercambiar experiencias y conocer las últimas tendencias en materia económica, tecnológica y laboral.

Los interesados pueden acceder al programa completo e inscribirse a través del siguiente enlace: https://www.cpcesfe2.org.ar/capacitaciones/24-a-jornada-de-profesionales-en-ciencias-economicas-del-sur-de-santa-fe/