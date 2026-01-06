La Capital | Novedades | San Nicolás

Grupo Oroño suma un nuevo centro médico en San Nicolás y fortalece su red regional de atención en salud

Grupo Oroño fue adjudicatario de la Licitación Pública N.° 30/2025 de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos para la concesión de uso de un nuevo centro de asistencia y atención sanitaria, que será gestionado por la red de salud privada

6 de enero 2026 · 10:12hs
Grupo Oroño suma un nuevo centro médico en San Nicolás y fortalece su red regional de atención en salud

El nuevo efector llevará el nombre GO Centro Médico San Nicolás - Zona Sur, con apertura prevista para marzo de 2026, y representa un nuevo hito en el plan de crecimiento de Grupo Oroño en la región.

Gendarmería Nacional arrestó a los sospechosos en la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

El Sies atendió a los heridos luego del accidente del joven estudiante de Funes

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El centro funcionará en Savio 1370, en la zona sur de la ciudad, y contará con un edificio de dos plantas y 1.140 m² cubiertos, diseñado para brindar atención médica integral y accesible. La infraestructura incluirá 12 consultorios, 6 boxes de kinesiología, 2 gimnasios de rehabilitación, vacunatorio, odontología, consultorios especializados y un staff de 70 profesionales médicos.

Además, dispondrá de Laboratorio de Análisis Clínicos, con ingreso independiente por calle Acevedo.

Ubicado en un punto estratégico, en el tercer acceso a la ciudad, frente a la rotonda de la Ruta Nacional 188, el nuevo Centro Médico se integra a una zona en pleno desarrollo urbano, donde se proyecta la conformación de un polo de servicios que incluirá centro comercial a cielo abierto, hipermercado, gimnasio y complejo de cines, favoreciendo la accesibilidad y la cercanía para la comunidad.

El GO Centro Médico San Nicolás - Zona Sur brindará atención en clínica médica, pediatría y múltiples especialidades, con un fuerte enfoque en la salud de la mujer, la prevención, la rehabilitación y el abordaje interdisciplinario, incorporando equipamiento diagnóstico y asistencial de última generación.

Con esta nueva incorporación, Grupo Oroño refuerza su posicionamiento en la ciudad de San Nicolás, donde ya cuenta con GO Sanatorio San Nicolás (José Hernández 1249), inaugurado hace dos años, y GO Centro Médico San Nicolás (Garibaldi 725), consolidando así su tercer efector médico asistencial en la ciudad.

De esta manera, Grupo Oroño continúa ampliando su red de atención en el centro y noreste del país, con el objetivo de acercar servicios de salud de calidad, con tecnología y equipos profesionales de excelencia, a más personas.

