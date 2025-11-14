La Capital | Novedades | Rosarina

Empresa rosarina marca un hito sorteando un premio millonario para emprendedores

El ganador del concurso se hará con 4 millones de pesos en mercadería, un perchero y 200 perchas de regalo. Paseo de los Patos también ofrece precios mayoristas en 3 cuotas cero interés con Naranja X para incentivar el crecimiento comercial

14 de noviembre 2025 · 12:42hs
Empresa rosarina marca un hito sorteando un premio millonario para emprendedores

Paseo de los Patos, reconocido comercio en la ciudad de Rosario, sorprendió a todos sus seguidores en sus redes sociales con un sorteo de 4 millones de pesos en mercadería, un perchero y 200 perchas de regalo.

Es una tradición que mantienen anual desde el 2018, con el objetivo de ayudar a pequeños comerciantes con una inyección de capital o bien, incentivar a nuevos emprendedores.

Asociación Rosarina de Fútbol. Aguirre se alzó con el triunfo ante Newells y ahora espera una victoria del Charrúa ante Pablo VI para seguir ilusionado con el título.     

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Selección Rosarina de futsal. El representativo dirigido por Nicolás Bellingeri ganó sus dos partidos y apunta a las semifinales.   

La selección rosarina de futsal ya sumó dos triunfos en el Torneo Nacional en Posadas

Paseo de los Patos, trabaja en un amplio catálogo y oportunidades para el rosarino y el interior del país con precios especiales. Desde hace un tiempo, hicieron una alianza estratégica con Naranja X y ofrecen precios mayoristas, a partir de $30.000, y 3 cuotas cero interés.

Mariana Vera y Fernández Verá, titulares de la firma, relataron: “La alianza de Patos y Naranja X ha incrementado las ventas y brindado una oportunidad a quienes quieren empezar o bien, ampliar su capital. Compran mercadería y con las ganancias de las ventas pagan la primera cuota” y agregaron: “Estas son oportunidades que ayudan a activar la económica y hacer crecer los barrios”.

Las bases del sorteo son muy sencillas y tradicionales en redes sociales, porque el punto es que todos tengan la posibilidad de crecer.

Este sorteo y la alianza con Naranja X afirma los valores que lleva como slogan: “Crecimos juntos , ahorramos juntos”.

Link del sorteo: https://www.instagram.com/paseodelospatos - SORTEO

Rosarina Paseo de los patos Premio sorteo Naranja X
Noticias relacionadas
Asociación Rosarina de Fútbol. Las selecciones sub-12 de Santa Fe compartieron en la ciudad de Rafaela el Tercer Encuentro Provincial de fútbol femenino y fue todo un éxito.  

La selección Rosarina sub-12 femenina se destacó en el Encuentro Provincial que se realizó en Rafaela

Brindis TV en vivo desde la Fiesta de Colectividades  

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

martin fierro de la salud: el hospital italiano de rosario es la unica institucion privada local nominada

Martín Fierro de la Salud: el Hospital Italiano de Rosario es la única institución privada local nominada

el 8 de noviembre de 1895, wilhelm conrad rontgen descubre los rayos x y cambia la historia de la atencion medica

El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los Rayos X y cambia la historia de la atención médica

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Lo último

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

En vivo: la selección argentina despide el año en África, con Lionel Messi en cancha

En vivo: la selección argentina despide el año en África, con Lionel Messi en cancha

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Ovación
Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades
La Ciudad

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas