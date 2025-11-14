Empresa rosarina marca un hito sorteando un premio millonario para emprendedores

Paseo de los Patos, reconocido comercio en la ciudad de Rosario, sorprendió a todos sus seguidores en sus redes sociales con un sorteo de 4 millones de pesos en mercadería, un perchero y 200 perchas de regalo.
El ganador del concurso se hará con 4 millones de pesos en mercadería, un perchero y 200 perchas de regalo. Paseo de los Patos también ofrece precios mayoristas en 3 cuotas cero interés con Naranja X para incentivar el crecimiento comercial
Es una tradición que mantienen anual desde el 2018, con el objetivo de ayudar a pequeños comerciantes con una inyección de capital o bien, incentivar a nuevos emprendedores.
Paseo de los Patos, trabaja en un amplio catálogo y oportunidades para el rosarino y el interior del país con precios especiales. Desde hace un tiempo, hicieron una alianza estratégica con Naranja X y ofrecen precios mayoristas, a partir de $30.000, y 3 cuotas cero interés.
Mariana Vera y Fernández Verá, titulares de la firma, relataron: “La alianza de Patos y Naranja X ha incrementado las ventas y brindado una oportunidad a quienes quieren empezar o bien, ampliar su capital. Compran mercadería y con las ganancias de las ventas pagan la primera cuota” y agregaron: “Estas son oportunidades que ayudan a activar la económica y hacer crecer los barrios”.
Las bases del sorteo son muy sencillas y tradicionales en redes sociales, porque el punto es que todos tengan la posibilidad de crecer.
Este sorteo y la alianza con Naranja X afirma los valores que lleva como slogan: “Crecimos juntos , ahorramos juntos”.
Link del sorteo: https://www.instagram.com/paseodelospatos - SORTEO