¿El principio del fin del Alzheimer?

El Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger, nos ayuda a entender más sobre esta enfermedad.

¿Qué es el alzhéimer?

Es una enfermedad progresiva, en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente a lo largo de los años destruyendo lentamente la memoria, las habilidades de pensamiento y, finalmente, la capacidad de realizar tareas sencillas y cotidianas. Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo y el alzheimer representa entre un 60-70% de los casos.

Si bien las causas específicas de esta enfermedad no se conocen por completo, se caracteriza por cambios en el cerebro y pérdida de neuronas y sus conexiones a causa de la acumulación de proteínas llamadas beta amiloide y tau, principales responsables de generar todo el daño cerebral. Esto provoca la pérdida de memoria característica del alzhéimer.

Una de las cuestiones claves para entender por qué sería un hallazgo encontrar un medicamento para esta enfermedad, es saber que muchos tratamientos han fracasado porque la beta amiloide es una proteína que se acumula durante muchos años antes de que las personas tengan algún síntoma. Es decir, para cuando la pérdida de memoria y otros problemas aparecen, la muerte de las neuronas ya es muy significativa.

Además, hasta hace no mucho tiempo, los únicos medicamentos para el alzhéimer con la aprobación de la F.D.A. eran fármacos que ayudaban a aliviar algunos síntomas pero no interferían en el curso de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de tener un potencial inmenso y ser una esperanza para quienes conviven con este padecimiento, estos medicamentos no están exentos de riesgos y no son una cura definitiva.

Datos consultados en National Geographic y BBC News.

