El Prado inauguró su crematorio y consolida un modelo integral en servicios funerarios

La nueva instalación, ya operativa, incorpora tecnología de última generación y amplía la propuesta con servicios que integran cremación, ceremonias y espacios de homenaje en un entorno natural.

El pasado viernes 20 de marzo se realizó la inauguración oficial del Crematorio Privado El Prado , ya en funcionamiento dentro del Cementerio Parque El Prado .

El acto reunió a autoridades, referentes del sector y miembros de la comunidad, quienes acompañaron la puesta en marcha de este nuevo desarrollo.

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Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

La incorporación del crematorio consolida una propuesta integral de servicios en un predio con más de 37 años de trayectoria , que continúa evolucionando con tecnología de última generación y estándares acordes a las demandas actuales.

Este desarrollo se enmarca en la visión de Grupo CIBA , orientada al acompañamiento de las familias mediante una propuesta cada vez más completa, con más y mejores servicios.

Asimismo, se destacó el enfoque integral del servicio, que contempla no solo la cremación, sino también instancias de acompañamiento, con espacios para ceremonias, el esparcimiento de cenizas en la Plaza del Origen y sectores especialmente diseñados para la disposición de urnas cinerarias, integrados al entorno natural.

Desde la organización señalaron que esta incorporación reafirma el compromiso de El Prado con la calidad, la innovación y el acompañamiento cercano.