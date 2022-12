Newell's: Fabián Ángel se operará los ligamentos cruzados en Colombia

Gabriel Heinze: "Se me vinieron varios recuerdos de hace diez años"

El colombiano Ángel llegó con buenos augurios desde Junior de Barranquilla, pero en Newell’s jugó muy poco porque enseguida se lesionó del cruzado posterior de la rodilla izquierda, ante lo que el cuerpo médico decidió un tratamiento de rehabilitación no invasivo en el que, resonancia magnéticas mediante, se fue constatando la evolución en la cicatrización de la herida.

Pero como Ángel está parado desde agosto, decidió atenderse en el receso con un médico de su confianza en Colombia y ahí le comunicó a la dirigencia leprosa que decidió hacer una intervención quirúrgica para reparar el daño.

Por supuesto, una operación de ligamentos cruzados demanda no menos de seis meses de recuperación y Newell’s no podrá disponer de él hasta mediados del año próximo, cuando vence su contrato. Así que difícilmente continúe en el Parque y hasta habría que ver si no puede rescindirle ahora, en vistas que se atendió por su cuenta.

Más allá de lo de Ángel, Heinze no lo tiene en cuenta hoy. El plantel hará un nuevo doble turno y se espera que la pelota aparezca pronto.