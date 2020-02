New Holland Agriculture lleva su tecnología y productividad a Expoagro como Tractor Oficial

New Holland Agriculture vuelve a Expoagro 2020 edición YPF Agro como Tractor Oficial por tercer año consecutivo. Durante el evento que tendrá lugar del 10 al 13 de marzo en el predio del Autódromo de San Nicolás, Buenos Aires, la marca de CNH Industrial presentará su amplia oferta de productos. Así, los visitantes encontrarán en exhibición soluciones agrícolas y ganaderas compuestas por tractores de baja, mediana y alta potencia, cosechadoras, pulverizadores, equipos para heno y forraje, soluciones de agricultura de precisión con PLM (Precision Land Management) y servicios con AMS (After Market Solutions).

Expoagro es la primera gran feria del año y es por esto que para New Holland Agriculture, luego de un 2019 en el que la marca logró su mayor crecimiento histórico en Argentina, es un momento ideal para volver a mostrar todo su potencial. “Nuevamente llegamos a Expoagro con una gran expectativa. Al igual que durante los dos años anteriores, para nosotros ser Tractor Oficial es muy importante porque nos permite mostrar todos nuestros productos, seguir reafirmando nuestro compromiso con todo el campo argentino y afianzar los lazos con nuestros clientes”, aseguró Gabriel Tronchoni, gerente de marketing de la marca.

La marca participará junto a 19 concesionarios, los cuales estarán a disposición de los pequeños, medianos y grandes productores que todos los años se acercan a la feria. “En nuestro stand habrá personal especializado asesorando a los clientes y visitantes. Ellos informarán sobre los aspectos técnicos de los productos y las líneas de financiación para adquirir nuestra maquinaria”, detalló Tronchoni.

El stand de la marca se encontrará en los lotes 410 y 510. Allí, los asistentes encontrarán no sólo los productos ya conocidos por todos los productores, sino que también podrán descubrir los lanzamientos que tendrán lugar el martes 10 a las 16 hs. “Este año vamos a estar mostrando toda la maquinaria que tenemos para los diferentes segmentos en los que tenemos participación. Además, realizaremos tres nuevos lanzamientos de productos y una nueva pantalla de agricultura de precisión”, aseguró el gerente de marketing.

Finalmente, el stand contará con actividades para toda la familia y en él tendrán lugar los clásicos cócteles que realiza la marca para clientes y concesionarios. “Somos una marca que se destaca por su atención y creatividad y estamos seguros que todos los que pasen por nuestro espacio lo disfrutarán mucho”, cerró Tronchoni.

Nuevas soluciones

Es con estas cuatro nuevas incorporaciones que New Holland Agriculture busca seguir presentando soluciones para las cada vez más específicas necesidades del productor.

Por un lado, la marca sumará a su porfolio a la cosechadora CR 10.90, la primera clase 10 de la Argentina. De origen belga, esta es la más potente del mercado, cuenta con un motor FPT Industrial Cursor 16 de 700 CV de potencia máxima y récord en cosecha de trigo. Además, posee una cabina Harvest Suite Ultra Cab de 3.7m ³ de volumen con nuevos espacios de guardado que mejoran el ambiente para las largas jornadas de trabajo y un área vidriada de 6.3m ² que permite la mejor visibilidad. Finalmente, cuenta con doble rotor, una característica en la que New Holland Agriculture es pionera y que permite realizar una separación centrífuga en toda su longitud, grano a grano, con una trilla eficiente y una separación continua y perfecta.

Acompañando a la CR 10.90, la marca también presentará en Expoagro el tractor más potente del mercado, el T9.700. Con un motor FPT con una potencia máxima de 691 CV y una capacidad de 1173 L, cuenta con tracción en las cuatro ruedas y ejes de alta capacidad. Además, posee una transmisión Full Powershift de 16 velocidades de avance y dos de reversa y un sistema hidráulico de 427 L/min.

Además, se presentará el pulverizador Defensor SP3000, el primero de la marca diseñado exclusivamente para el mercado argentino. Pensado para el contratista local, este producto con un taque de 3000L. es más liviano que el resto de los pulverizadores de la familia gracias a su botalón de 36M de aluminio. Posee enganche trasero, piloto automático, agricultura de precisión y telemetría.

Otro de los lanzamientos será el T7 Full Powershift de producción nacional. Con esta incorporación, New Holland Agriculture continúa afianzándose como la marca con la oferta de tractores más amplia del país.

Finalmente, habrá novedades de agricultura de precisión, tecnología cada vez más importante que permite obtener información para tomar decisiones correctas a la hora de trabajar los campos. En este sentido, desde PLM presentarán la pantalla XCN 750 con Android como sistema operativo. Esta es una solución económica que se instala fácilmente y pone a su disposición grandes prestaciones que permiten controlar aplicaciones y usar sistemas de dirección automática en todo tipo de explotaciones.

