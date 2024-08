Tiene 22 años, creó un negocio online de zapatillas para básquet y le vende hasta a la Liga Nacional A los 16 años José María Huguet fundó Hoop Shoes, una marca especializada en zapatillas para basquetbolistas. Hoy envía 500 pedidos al mes. Por Gala Décima Kozameh 25 de agosto 2024 · 07:00hs

Fotos: Celina Mutti Lovera / La Capital Josi jugó toda su vida al básquet en el Club Náutico y le costaba mucho conseguir las zapatillas para el deporte.

Las cajas de zapatillas, ubicadas en estanterías de metal, superan en altura al joven jugador de básquet, José María Huguet. Están un depósito de casi 500 mt2 en la zona oeste de Rosario donde se ven las etiquetas de Nike, Adidas, Peak, más otras marcas específicas de calzado de básquetbol. Aquí es la base de operaciones de Hoop Shoes, la marca que “Josi” -como le dicen los amigos- fundó en el 2018 cuando solo tenía 16 años, eso sí, con la aprobación de sus padres.

Josi jugó toda su vida al básquet en el Club Náutico. A medida que iba creciendo y perfeccionándose en el deporte, la dificultad de encontrar el calzado específico iba en aumento: “Me costaba conseguir modelos que me gustaran y sirvieran para el deporte. Una vez buscando un par en particular, me puse a pensar que seguramente era un problema que tenía mucha gente más”, comenta Josi en la tienda de Hoop Shoes, rodeado de pelotas de básquet, aros e indumentaria.

01 foto de tapa 80418669.jpg La cuenta de Instagram de Hoop Shoes tiene 110 mil seguidores. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital En 2018, Josi buscó en internet marcas dedicadas sólo al nicho de la venta de ropa y zapatillas para básquet. Se encontró con que había unas pocas cuentas de Instagram a nivel nacional y terminó haciendo contacto con una, con el fin de revender en Rosario: “Se me ocurrió ofrecerle mover el catálogo por mi parte a cambio de un precio mayorista. Abrí una cuenta de Instagram y estuve 20 días publicando y respondiendo mensajes hasta que llegó el primer comprador”, rememora. Y con el primer comprador vino el primer desafío: Josi tenía solo 16 años y en ese momento los menores no podían ni siquiera tener una cuenta de Mercado Pago a su nombre. Así que pidió ayuda: “Le pedí a mi papá que recibiera la transferencia, me diera el dinero y con esa plata compré el primer par que revendí”. Y así, par a par, Josi empezó a reinvertir el dinero que ganaba revendiendo zapatillas y fue abriéndose a otros proveedores hasta que finalmente le dio forma a su proyecto.

Un negocio basado en redes sociales La cuenta de Instagram de Hoop Shoes tiene 110 mil seguidores. Josi afirma que el 99% de las ventas provienen de la página web y que la difusión se da orgánicamente a través de las redes: “En estos seis años jamás hice pauta online, pero sí invertí mucho en una buena producción de contenidos para generar más visibilidad y también humanizar la marca”. Josi cuenta que al principio captó la atención a través de algunos sorteos, pero la mayor cantidad de seguidores y ventas llegó cuando él empezó a mostrar la cara en los contenidos. Ahí comprendió que lo que funcionaba era compartir su historia y mostrar su lado emprendedor para generar empatía. Hoy sigue con la misma estrategia evolucionada: “Hacemos reviews de zapatillas en las historias, contamos cómo está compuesto el equipo. También hicimos un reel en el que cuento cómo empecé a los 16 años, ese se viralizó mucho”.

