PlusVita suma innovación e incorpora robótica en la rehabilitación

Durante muchos años la rehabilitación estuvo asociada casi exclusivamente al trabajo manual y al conocimiento clínico de kinesiólogos y fisiatras. Pero actualmente, sin desplazar ese rol central, la tecnología comenzó a sumar herramientas que potencian los tratamientos y amplían las posibilidades terapéuticas . Esa combinación entre criterio médico, experiencia profesional y equipamiento de última generación es una realidad que empezó a consolidarse en la región de la mano de PlusVita , un centro exclusivo para la rehabilitación motriz y neurológica de pacientes en Funes .

Desde su clínica ubicada en Arturo Illia y Jorge Newbery , se dedican a la rehabilitación integral de pacientes subagudos , con internación y atención ambulatoria , abordando patologías como ACV, traumatismos neurológicos, lesiones medulares, amputaciones y procesos postquirúrgicos . En ese camino, la institución incorporó recientemente dos equipos robóticos de última generación que se integran al trabajo de kinesiólogos y médicos para potenciar la recuperación funcional, favorecer la movilidad temprana y mejorar la autonomía de los pacientes .

En diálogo con Negocios, la directora de PlusVita, Luciana Marelli, explicó que los nuevos desarrollos en robótica aplicada a la rehabilitación permiten repetir movimientos con precisión, medir avances y sostener estímulos que serían imposibles de mantener de forma continua solo con esfuerzo humano. A su vez, destacó que se trata de una tecnología que hoy no está disponible en otros centros de Argentina. “Me atrevo a decir que el primer brazo robótico de rehabilitación del país está acá. En Sudamérica hay tecnologías similares, pero no existe una propuesta como la que estamos ofreciendo en la región”, sostuvo la directiva.

Plus Vita nueva El Centro es referente en rehabilitación respiratoria, neurológica y física. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El objetivo de PlusVita es claro y lo remarcaron no solo Marelli, sino también Romina Peralta, fisiatra a cargo de la Coordinación de Terapias, y Victoria Pisani, coordinadora de Terapia Ocupacional, quienes también estuvieron presentes en la entrevista. La meta es afianzar al espacio como centro de referencia en servicios de rehabilitación y ofrecer a cada paciente todas las herramientas disponibles para su recuperación. “A nosotros nos gusta decir que brindamos herramientas para que el paciente se vaya lo mejor posible, dentro de lo que su patología o su enfermedad nos permite. La incorporación de estos elementos nos da más herramientas para trabajar con ellos”, sostuvo Peralta.

Innovar en equipos y financiación

Uno de los objetivos que PlusVita se propuso para 2025 es avanzar en un proceso de ampliación edilicia y tecnológica. La incorporación de este nuevo equipamiento robótico es apenas el punto de partida de un proyecto más amplio que incluye otros desarrollos y que se concretó a partir de una alianza estratégica con BTL Argentina, compañía de origen italiano con amplia trayectoria en medicina y aparatología médica. Si bien la firma ya tenía presencia en el país, la robótica aplicada a la rehabilitación aún no había sido introducida en el mercado argentino, por lo que el vínculo resultó beneficioso para ambas partes.

Robot 2 El robot BTL CPMotion es utilizado para trabajar miembros inferiores, proporcionando movimiento pasivo continuo. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

La directora detalló que, por un lado, se adquirió BTL CPMotion, un equipo de movimiento continuo pasivo para miembros inferiores, utilizado especialmente en las primeras fases del tratamiento y que permite iniciar la movilidad temprana tras cirugías ortopédicas. Por otro lado, se incorporó BTL R-Touch, un guante robótico para manos y brazos que trabaja sobre el movimiento fisiológico de los dedos y la estimulación de la neuroplasticidad, integrando ejercicios en un entorno interactivo. Este dispositivo es clave en la rehabilitación neurológica, ya que contribuye a mejorar la motricidad fina y recuperar autonomía en pacientes con ACV, lesiones medulares u otros daños neurológicos.

Las profesionales destacaron que, en tan solo dos meses, ya se observan cambios positivos en los pacientes, como la activación muscular y la mejora del ánimo. Si bien el foco principal está puesto en personas internadas, que representan el 75% de los pacientes, la institución planea expandir el servicio ambulatorio, ofreciendo mayor amplitud horaria. “En el caso del brazo robótico, si bien puede aplicarse en patologías traumatológicas, en nuestro centro la mayoría de los pacientes presenta secuelas neurológicas. Muchos manifiestan lo importante que es volver a ver su brazo en movimiento, y nuestro trabajo apunta especialmente a lo funcional: no solo a lo que el paciente necesita hacer, sino también a lo que desea volver a hacer”, expresó Pisani.

robot El robot BTL R-Touch, está diseñado para trabajar los movimientos de manos y brazos. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

La compra de los equipos fue posible gracias a una inversión planificada y mixta, que combinó fondos propios y esquemas de financiación. El sistema para miembros inferiores se adquirió con fondos propios, mientras que el resto de la tecnología se gestionará mediante leasing, una herramienta que permite a centros de salud acceder a tecnología de avanzada sin una inversión inicial millonaria. Este esquema implica alquilar el bien por un plazo determinado, con pagos periódicos, y al finalizar el contrato optar por comprarlo, renovarlo o devolverlo. “Siempre contamos con asesoramiento financiero para encontrar las mejores opciones que nos permitan seguir innovando y actualizándonos”, sostuvo Marelli.

Compromiso con la salud

Desde sus inicios en 2017, PlusVita promueve la participación activa de las familias, permitiéndoles conocer las terapias y al equipo interdisciplinario. Si bien la pandemia obligó a restringir ese vínculo, Marelli explicó que esta modalidad se retomó de manera progresiva por considerarla una pieza clave en el proceso de rehabilitación.

Plus Vita equipo Parte del amplio equipo de profesionales que desempeña sus tareas en PlusVita. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El centro también cumple un rol formativo, ya que integra la cartilla de espacios formadores de la especialidad de medicina física y rehabilitación, por lo que en PlusVita se forman residentes. Marelli destacó además la capacitación permanente del equipo, fundamental para mantenerse a la vanguardia y mejorar de manera sostenida la calidad de vida de los pacientes. En ese marco, subrayó la participación de la institución en el X Foro de Calidad y Seguridad del Paciente, una instancia que va más allá de una capacitación tradicional y se desarrolla bajo los lineamientos del Institute for Health Improvement.

“El eje central es poner al paciente como actor fundamental del sistema de salud, involucrándolo activamente junto a su familia en el tratamiento y en la toma de decisiones médicas. Además, estos espacios fortalecen el trabajo interdisciplinario, permiten reflexionar sobre el aporte de cada área y consolidar al equipo humano, ayudándonos a sostenernos frente al estrés del trabajo diario”, concluyó Marelli.