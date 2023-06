NZR festeja 35 años en la industria publicitaria y avanza en el mercado europeo

Para comprender la estrategia de la Nazer en todos estos años hay que entender que trabajan con la mirada puesta en el largo plazo. Tan es así que tienen clientes de primera línea que los siguen desde hace más de 20 años, como McDonald's, e incluso empleados que están desde los inicios. Nadia se ríe mientras cuenta que uno de los colaboradores más antiguos la iba a buscar al colegio cuando era chica y hoy son colegas. Ella lidera el equipo, se formó para ello, tiene una maestría en Dirección de Empresas de la IAE Business School, estudió Licenciatura en Administración de Empresas y luego se capacitó en todas las áreas de la comunicación, publicidad y marketing. “Creo que yo le sumé este profesionalismo desde el conocimiento empresarial, más allá de la intuición. Yo no soy tomadora de riesgo, soy más conservadora, cuido a nuestros clientes, me encanta ser eficiente, soy rigurosa en cumplir con tiempos y promesas, porque mi apellido está acá ”, define a Negocios .

Sonrientes: en la foto de parte del staff de NZR que trabaja en las nuevas oficinas sobre Catamarca al 1800.

El primer gen de NZR fue en el año 88, pero la vocación de trabajo de Luis Nazer es bastante previa. Con sólo 15 años llegó a Rosario para comenzar un camino propio, venía de Ceres, su ciudad natal, un lugar que adora. Años después conoció a Liliana con quien trabajó en la productora de Serbali hasta que se independizaron a fines de los 80 y crearon la marca propia. Tantos años después, Nadia se emociona al pensar lo que heredó de cada uno “más allá de su profesionalismo y su veta comercial, mi papá es muy voraz y lo mejor es su honestidad en los negocios, es un tipo muy transparente, tiene un ética y moral muy marcada y eso cuando hablás de empresario a empresario es muy valorado. Ese es el legado más lindo. Que yo vaya como profesional golpeando puertas y que me digan ‘tu viejo es un gran tipo’. Esas son las cosas que me dan orgullo. Son las cosas que te abren las puertas. Y me encantaría poder seguir con esa línea”. Respecto de Liliana, lo interesante es que además de resguardar siempre la familia, fue la guardiana de los números de NZR hasta hace un año que comenzó a delegar en el área administrativa. “Mi mamá fue el motor de todo, la que tenía ese cuidado sobre todos y sobre los números, sobre los equipos de trabajo y juntos han sabido superar todas las crisis”, detalla.

Diferenciarse y sumar valor

Pero hay que hablar del know how de la agencia durante todos estos años. Tienen clientes de los grandes, como Banco Galicia, Arneg, Nutribon, Grupo HL, Rosental Inversiones, Inalpa, entre otros. La búsqueda de NZR es responder a estas empresas de forma estratégica, pero yendo mucho más allá de pensar una propuesta creativa para una marca. Explica Nadia que “nuestra forma de vender comunicación no es desde el lado de la inspiración creativa, sino desde un lado mucho más racional, de evaluación del negocio y de estudio de lo que se necesita. Obviamente que la creatividad está, pero personalmente me centro mucho más en la planificación de la inversión”. Así, el equipo busca comprender toda la trama de cada firma para poder acompañar a los clientes en un proceso de crecimiento y posicionamiento. Es por ello que la apuesta no es tener un enorme volumen de clientes, sino poder darle a cada uno un asesoramiento integral que permita una comunicación efectiva. Además, para ello, idearon un sistema que les resulta eficaz: “desde hace un tiempo incorporamos una herramienta con una serie de preguntas que deben contestar distintas personas de una misma empresa. Escuchamos al cliente, pedimos que lo respondan quienes terminan luego evaluando el trabajo de la agencia”.

Con este trabajo, lo que buscan es evitar el temido momento donde un cliente define por “me gusta o no me gusta” un largo trabajo creativo y estratégico. La idea es alcanzar un trabajo final después de un largo camino donde la palabra de la agencia tenga peso porque es la palabra profesional. Nadia asegura que defiende mucho el trabajo de su equipo “es una defensa permanente del laburo y de nuestra industria”.

Otro dato clave para entender el corazón de la agencia, es que en NZR se definen como guardianes de las marcas. Nadia asegura que su equipo es “brandlover”, amantes de las marcas, y cuenta que les detalla a sus clientes que una marca se construye de un modo 360º, es decir, no sólo en medios digitales que es donde se va hoy la mayor atención, sino en todo lo que hagas. Respecto a los cambios de tendencia en el mercado publicitario, por supuesto que la tecnología es crucial. La estrategia de ellos fue asociarse con especialistas en áreas puntuales de marketing digital, como los rosarinos de Quackmedia, para tener buenos aliados para sus clientes.

Desembarcando en Madrid

Hoy en NZR hay 20 empleados que trabajan directamente en la agencia en los distintos departamentos: creativo, de arte, de producción, de eventos y de compra de medios. Como sus clientes están en distintos puntos del país, tienen empleados no sólo en Rosario, sino también en Buenos Aires, Mar del Plata y Corrientes. La demanda más grande en esas localidades viene de la mano de la multinacional Arcos Dorados que controla McDonald's.

Pero este 2023 el salto es internacional, porque están trabajando para dos nuevos clientes de España. Nadia detalla que “estamos trabajando hace dos meses para una fundación que está organizando el World Law Congress, que es un congreso que se hace en julio en Nueva York, para ellos estamos haciendo todas las piezas. Este cliente vino de la mano de un estudio de abogados que se llama Cremades, que trabajan con esta fundación para ver cómo desde la abogacía y sus leyes se puede iniciar un camino hacia la paz, es un congreso donde incluso participa el Rey”. Y además están trabajando en España con un cliente del agro, cuya firma se llama Graes, a quien le están haciendo toda la comunicación.

Lo cierto es que la atención de NZR a estos clientes en Madrid será de forma presencial por un motivo particular. Es que el más chico de la familia, Elías Nazer, está haciendo un camino sólido en la española Global Alumni, y además hay una nueva integrante en la familia que nació hace muy pocos meses y merece la presencia de sus flamantes abuelos. Por lo cual tanto Luis como Liliana proyectan este 2023 dividir sus meses del año entre Rosario y la ciudad ibérica.