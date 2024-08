Los secretos de la trufa, el "oro negro" de la gastronomía mundial

No es fácil transmitir el gusto de la trufa, se trata de un sabor que incluye dulce, ácido, salado y amargo.

Es miércoles por la noche y el viento empuja hacia abajo el termómetro en Rosario. Sin embargo, los clientes siguen llegando al selecto restaurante de la zona norte que promete un menú dedicado a una de las joyas de la gastronomía mundial. Algunos no tienen suerte. “Está todo reservado, no queda ni una mesa”, aclara en la recepción una joven a un grupo de amigos, que ponen cara de intriga y se resignan a abandonar el local. Un libro, unas postales y una ilustración ubicados en el ingreso ofrecen algunas pistas. Está claro que los comensales de esta noche conocen el secreto, pero si alguno tiene mala memoria puede recordarlo con solo mirar el papel sobre su mesa donde se detalla un particular menú de cinco platos: es noche de trufas.