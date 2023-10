Lele Cristóbal sumó sus nuevas empanadas norteñas a las Paradas Sangucheras de AXION energy

AXION-LELE-2.jpg

“Tenemos un montón de proyectos por delante, pero quiero que la gente disfrute de estas empanadas porque fue un desafío lograr el sabor perfecto que una el norte argentino y la idea es que pronto se expandan a todas las Paradas Sangucheras del país”, expresó el cocinero en sus palabras de cierre al público que lo acompañó en la jornada. Mencionó que a futuro le interesa incursionar en una línea de helados propia, aunque aún no habló de plazos.

Sabores únicos

Cristóbal cuenta con una extensa trayectoria en el sector culinario que dejó su huella tanto en Argentina como en países de Europa. Su emblema es Café San Juan, un restaurante ubicado en el barrio San Telmo de Capital Federal, al cual se acercan gran cantidad de personas para probar los platos que él mismo se encarga de preparar. En diálogo con La Capital, se refirió a la importancia de poder llegar con productos de calidad a los viajeros que se aventuran a las rutas y autopistas donde las tiendas Spot! tienen presencia.

“Es la empanada de carne que te hacía tu mamá, es una empanada apta para todo público con sabores norteños”, aseguró Cristóbal, quien viajó a Salta y visitó a diversos productores del norte argentino en busca de las especias más representativas de la zona y las combinó creando un blend único de sabores. La masa es otra parte fundamental que el cocinero elabora con ingredientes tradicionales como son harina, salmuera y grasa.

También resaltó la propuesta de sanguches gourmet que hay en las paradas, con opciones que incluyen: mortadela, queso cremoso y berenjenas en conserva, bondiola, queso sardo y tomate en conserva; salame, queso pategrás, pepinillos y mostaza; cantimpalo, queso provolone y ajíes en vinagre y queso crema, alcaparras, berenjenas en conserva y queso gouda. "Me metí en este proyecto para empezar a cambiar el modo en el que los viajeros comen. Hace bastante me di cuenta de que no se come bien en la ruta y decidimos modificar esa realidad", sostuvo Cristóbal.

Una tarde para recordar

Durante el lanzamiento oficial, la estación AXION energy se transformó en una típica peña norteña, con decoración temática y shows a cargo de bandas folklóricas. Además de clásicos como “Balderrama”, “Amor Salvaje” y “Entra a mi pago sin Golpear”, los músicos invitaron a Granados al escenario, quien se animó a realizar unas divertidas payadas, con improvisaciones dedicadas al Lele y a sus empanadas. Por su parte Pachu se lució tocando el bombo en algunas canciones mientras los invitados acompañaban cantando las letras.

En el evento se hicieron presentes directivos de AXION energy para celebrar la nueva incorporación gastronómica de la marca. En diálogo con La Capital, Sandra Yachelini, vicepresidente de Comercial y Marketing de AXION energy, aseguró que el objetivo a cumplir era ofrecerle a sus clientes “comida honesta”, de la mano de uno de los cocineros más importantes del país.

“La empanada de Café San Juan surge como una segunda generación de ofertas que estamos haciendo en nuestras Paradas Sangucheras, un emprendimiento conjunto que iniciamos con el Lele dos años atrás. Tenemos 30 puntos a lo largo del país, empezamos con los sándwiches y esta es la primera comida caliente que sumamos”, señaló Yachelini. A su vez, indicó que el plan es llegar a tener 45 paradas abiertas hacia finales del 2023 para llevar estos productos a nuevas zonas del país, marcando presencia con una atención diferencial.