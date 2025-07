La rosarina que se anima a trazar la ruta de las joyas

En Rosario, Laura vivió siempre en Parque Field, pero la playa y sus artesanos eran un imán para ella. A los 15 años, en bici, empezó a ir al río y a indagar a los artistas, los metales que usaban, los tejidos, la forma de vender. Sus padres la dejaban ir, pero debía volver antes de que cayera el sol. “Empecé como autodidacta, haciendo pulseritas tejidas, buscaba chapitas, hilos, corchos. Una vez me crucé con un artesano al cual le mostré lo que tenía y me dijo: el sol sale para todos. Y me animé”, reflexiona. Eran los años 90, recuerda que vendía por La Florida y luego se cruzaba al parador Isla Verde, muy concurrido en aquella época, donde encontraba a sus clientas.