La historia de Parrillas Sor: de un taller en Rosario a los supermercados de todo el país

Cuando Sebastián rememora sus comienzos identifica claramente el momento en que las palabras de su papá sobre el valor del trabajo le hicieron un clic en la cabeza. Ese es, según él, el comienzo la historia de Sor Parrillas . “Mi papá es de oficio matricero y a mí siempre me gustó esa rama de la metalúrgica”, empieza a narrar Sebastián.

Técnico Electromecánico graduado en Escuela de Educación Técnica Profesional Nº466, comenzó su experiencia profesional como operario en una fábrica de balanzas, pero su papá Omar le insistía en que usara sus aptitudes para forjar un proyecto propio. Un fin de semana del 2016, Omar se puso a fabricar una parrilla en un modesto taller de su casa y Sebastián, para compartir un rato juntos, se puso a ayudarlo : “Él tomó la iniciativa y ahí, con un banco de trabajo, una sierra y una morsa hicimos la primera parrilla. Me entusiasmé rápido y él me consiguió un plegado para hacer cinco planchas chiquititas y con eso empecé”.

Pero eso no pasó, ya que no solo no dejó de vender, sino que ese mismo año sumaron dos piezas más, el disco de arado y su producto estrella que es la parrilla modular a medida: “Es un diseño que fabricaba mi papá hace 40 años para regalar. Sabíamos que era buena porque se la habíamos dado a gente de Santiago del Estero, que las usaban todos los días y duran hasta 20 años”, comenta.

80918396.jpeg El garaje donde comenzó todo. En la foto, Sebastián junto a su hermana que también trabaja en Sor. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En esos primeros meses, además, pudieron dar un salto de calidad con el producto final: “Con esas ganas de mejorar vinieron nuevas y buenas ideas, además de inversión en maquinaria”, recuerda. Al poco tiempo, Omar ya trabajaba con Sebastián en el proyecto, tenían una presencia online consolidada, una cuenta en Mercado Libre y un primo que se había sumado como un nuevo colaborador.

>>Leer más: Emprendedores: ¿Cómo constituir la empresa cuando el proyecto empieza a crecer?

Todo marchaba bien, hasta que Omar se quedó sin su trabajo principal de matricero. Sin miedo a la incertidumbre, su hijo vio una oportunidad para crecer más: “Ahí decidí hacer una página web. La hice yo solo, mirando tutoriales de YouTube. Entendí que para crecer había que apostar e invertir tiempo, dinero y dedicación en profesionalizar el proyecto”. En ese momento también nació la identidad de la marca: la llamaron SOR que son las iniciales de padre e hijo y el apellido de ambos: “Antes se vendían fierros, ahora era una identidad”, cuenta orgulloso.

Con presencia en cadenas de supermercados

A Sebastián el aislamiento preventivo a causa del Covid-19, lo agarró preparado. Como ya tenían un e-commerce y presencia en Mercado Libre, tuvieron “una locura de ventas, en ese momento crecimos por cuatro años en unos pocos meses. Ahí empezamos a sumar gente y desde entonces somos 15 personas y le damos trabajo a cuatro talleres de Rosario, Buenos Aires y alrededores”.

80918394.jpeg El equipo tiene todo el stock organizado en la nave. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Hoy Sor Parrillas comercializa un promedio de 250 artículos que se encuentran en stock permanente. Su política “es siempre invertir, por eso tenemos stock de productos terminados como de materia prima para optimizar los tiempos de entrega”, explica. Esta estrategia se debe a que la marca hoy vende a negocios regionales, ferreterías y a público final a través de sus tiendas virtuales y WhatsApp. Además, hace muy poco sumaron a las cadenas de retail, puntualmente a los supermercados Carrefour y Tehuelche y su proyección es llegar a todos los supermercados del país.

Los precios de los productos originales de la marca comienzan en $200.000 por una parrilla de hierro clásica, mientras que el máximo es de $1.500.000 por la parrilla de autor en acero inoxidable. Con un ticket promedio de $120.000 por compra, Sebastián y su equipo se enfocan en ofrecer la máxima calidad: “En el producto está la pasión por lo que hacemos. No tenemos devoluciones por falla o disgusto y en Google contamos con 1200 calificaciones con 4.9 estrellas”, dice. En esta línea, Sebastián tiene muy en claro quién es su público objetivo ya que aclara que “la mayoría de la gente que nos compra es porque elige tener algo de calidad y lo paga. Son productos de un alto valor en el mercado ya que son de acero inoxidable”.

>>Leer más: Emprendedores: ¿Cómo constituir la empresa cuando el proyecto empieza a crecer?

Medio millón de fanáticos de las parrillas en Instagram

Otro de los puntos principales en la estrategia de venta de Sebastián, es el contenido de redes sociales. Para su casi medio millón de seguidores en Instagram, Sor Parrillas genera videos periódicos curiosos, educativos y gastronómicos. Cada uno supera tranquilamente las 50 mil visualizaciones y llegan hasta 2.8 millones. Todos tienen respuestas de la marca frente a dudas sobre cómo cuidar los productos o chistes sobre las conversaciones que generan los usuarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sor Parrillas ® (@sorparrillas)

“Hace dos años y medio cambiamos la comunicación y nos animamos a mostrar el taller. Había empezado un chico joven y le pregunté si se animaba a editar videos. Él me impulsó a mostrarnos cómo realmente somos y funcionó porque somos humanos reales, tenemos un producto artesanal hecho por personas”, comenta orgulloso.

Hace 6 meses, además, se animaron a contratar influencers y, de la mano de su equipo interno de creadores de contenido, los videos alternan la historia de la marca, con detalles de la producción, tips de cuidado y recetas asadas utilizando los productos.

80918379.jpeg Los discos vienen en distintas dimensiones para que los clientes opten de acuerdo al espacio que tienen. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Formando líderes

Para Sebastián, cada miembro de su equipo tiene un potencial crecimiento: “Me gusta formar líderes en distintas áreas y que cada uno se luzca en lo que sabe hacer. Trabajamos mucho para que todos se profesionalicen”. El gran proyecto que comparten todos hoy es la próxima planta de 1500 mts2: “Va a ser un almacén para poder distribuir mejor y afrontar el desafío del retail”, explica y agrega: “Cuando era joven me costó ver que mis viejos me estaban inculcando valores que hoy son los de mi empresa. Desde el orden y la limpieza de mi mamá, como la responsabilidad y compromiso de papá, hoy se traducen en la calidad de lo que hago y ese es nuestro mayor capital”.