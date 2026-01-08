La Capital | Negocios | perro

De cocinarle a su perro a crear una marca de alimentación natural para mascotas

Virginia Weskamp transformó una experiencia personal en un proyecto a través del cual alimenta a más de 170 perros y gatos.

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

8 de enero 2026 · 09:07hs
Virginia Weskamp creó su marca de alimento saludable para mascotas.

Foto gentileza Healthy Pet.

La historia de Healthy Pet, la marca dedicada a la alimentación saludable para mascotas, tiene como primer protagonista a Brutus. El doberman de Virginia Weskamp, creadora del emprendimiento, sufría de alergias en su piel, condición que lo obligaba a comer un balanceado especial para mantener sus reacciones controladas. Cansada de no lograr un resultado satisfactorio, Weskamp decidió empezar a cocinarle y no tardó en ver una enorme mejoría. A partir de ahí, comenzó a desandar el camino hacia un negocio que hoy llega a más de 170 mascotas y sigue en proceso de expansión.

“El inicio con mi perro Brutus fue hace cuatro años. Se le formaban ampollas por todos lados y yo le compraba el alimento más caro que venía para pieles alérgicas. Logró estar un poco mejor, pero seguía con dificultades, así que decidí cocinarle y dejó de tener granitos. Mejoró muchísimo. Ahí dije: esto lo tengo que compartir”, relata Virginia.

Hoy en día, Healthy Pet cuenta con un pequeño centro de producción ubicado en Fisherton desde donde abastece a sus clientes, con una producción de viandas saludables “hechas con comida de verdad”, como la define la creadora. “Somos la antítesis del alimento balanceado. Esto es natural, es lo mismo que si vos le cocinaras a tu mascota en casa, solamente que lo hago yo para ahorrarte el trabajo”, explica Weskamp.

La emprendedora basa su modelo de negocios en la alimentación natural y sin conservantes.

Proteínas para las mascotas

Para lograr su producto, la creadora contó con la colaboración de la veterinaria Betiana Colabianchi, máster en tecnología de los alimentos y docente de nutrición animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario. “Un kilo de nuestra comida tiene un 60% de proteína, ya sea de carne de vaca, cerdo o pollo. Tiene huevo, frutas, vegetales y legumbres. Lo importante es que se trata de proteína asimilable por el animal”, dice la emprendedora.

En el proceso de producción se cuecen los alimentos, se refrigeran y procesan. La mecánica es así: una vez que están cocinados, se muelen, se les da la forma de cubo en la cual quedan presentados y se deshidratan parcialmente durante unas ocho horas, dejando el centro de cada unidad con un cierto nivel de humedad para evitar la pérdida de nutrientes. El último paso es el envasado al vacío para luego ser distribuido entre los clientes.

Actualmente, la principal vía de adquisición de los productos de Healthy Pet es online, a través de WhatsApp o Instagram. Sin embargo, Weskamp adelantó que ya hay grandes avances en colaboraciones con Espacio de Desarrollo Canino Wauhaus, SIVET y Mascota24. Estas alianzas no solo le permiten avanzar en el desarrollo de nuevos productos, como alimentos especiales para mascotas con patologías de base o crónicas, sino que le darán llegada a góndolas del centro.

La logística y la manipulación del producto es algo fundamental para la emprendedora: “Si bien al estar cocido y envasado al vacío dura un montón, es necesaria la cadena de frío. Queremos asegurarnos de que sea 100% seguro, por eso nuestro delivery siempre se hace en una heladerita con geles congelados. Buscamos colaborar con gente muy especializada y de confianza que también haga énfasis en estas cuestiones”.

Cada envío de viandas de Healthy Pet está pensado para cubrir una semana de alimentación, aunque puede variar según el tamaño y edad del animal. Se encargan por unidad o bien de forma mensual en formato congelado. Además, suman opciones extras como cookies o gomitas.

Si bien en sus orígenes la marca estuvo enfocada en perros, ya tienen su propia línea de viandas para gatos, mientras que los snacks están en proceso de desarrollo.

La importancia de la trazabilidad

Cuando Virginia decidió empezar a cocinar para Brutus, también comenzó a informarse acerca de nutrición animal. “Fui armando el alimento en base a las nociones que iba adquiriendo de la lectura, hasta que conocí a Betiana. Ella, al ser nutricionista y docente, se prestó para diseñar una receta con los porcentajes exactos de fibra, proteína, calcio y demás nutrientes. Para venderlo, es importante que sea un producto diseñado profesionalmente”, relató.

Weskamp dejó de lado su profesión de corredora inmobiliaria y decidió afrontar el camino de certificar la receta: “Decidí dedicarme a algo que amo con el alma, que son los perros”. El proceso de habilitación duró cuatro años, incluso con la mediación de un gestor. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) demandó, en palabras de la emprendedora, muchísimos análisis e inspecciones de las instalaciones, además de sellados: “Tenés que estar dispuesto a invertir, porque no es fácil que te den la habilitación”.

El objetivo es que perros y gatos tengan una opción saludable por fuera de las marcas de comida balanceada.

Catálogo variado

“Al principio, hacíamos solamente un alimento clásico que consistía básicamente de carne y pollo. Luego, empezamos a sumar opciones con cerdo o hígado. Hoy, tenemos muchas variantes de esa misma comida”, comentó Weskamp.

Aunque las viandas siguen siendo el core del negocio, la cartera de productos de Healthy Pet está en plena expansión. Actualmente, por ejemplo, se pueden elegir snacks sin aditivos, de los típicos usados para el adiestramiento canino.

No solo hay cookies, sino que pueden encargarse gomitas de caldo de huesos, un bocadillo ideal para incorporar colágeno y minerales, o snacks de hígado cocido deshidratado. Incluso, se ofrecen paquetes de orejas de cerdo, que no solo aportan nutrientes, sino que mascarlas ayuda a liberar estrés y fortalecer la mandíbula.

Por último, una de las novedades más simpáticas de la marca, son las Doggy Cakes, pasteles hechos de alimentos, pensados para ocasiones especiales o regalos.

El veredicto de las mascotas

Aunque los humanos son los que hacen las compras, el veredicto final de Healthy Pet lo tienen los perros y gatos que consumen sus productos. Virginia recuerda la historia de cada uno de sus clientes: “Tenemos cuatro ovejeros a los que se les caía muchísimo el pelo y que con Healthy cambiaron al cien por ciento. Vemos cambios tremendos”.

Luego, agregó: “Tenemos casos de perritos que se la pasaban tirados y que ahora están llenos de energía. Donde más se nota es en el pelo y en los ojos, pero también suele ocurrir que haya menos defecación, ya que hay una mejor absorción del alimento”. Por último, la emprendedora concluyó: “¿Viste cuando encontrás algo que hacés con pasión? Hoy en día, que me llamen y me cuenten lo bien que están, me llena el corazón”.

