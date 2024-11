Domótica: qué dispositivos son los preferidos de los rosarinos

Para conocer cómo está el sector en la ciudad, suplemento Negocios de La Capital entrevistó a Ignacio Escobar, de Punto Domótica, que es uno de los proveedores rosarinos en este rubro. Explica él que hasta ahora donde más trabajan es en las casas de los barrios cerrados, sobre todo los premium, mientras que cada vez reciben más consultas de las constructoras para los nuevos desarrollos. Eso sí, la ecuación del negocio es distinta en cada caso, porque cuando los contrata el consumidor final la casa ya está en funcionamiento y compran los equipos para ser usados inmediatamente, mientras que en el caso de las constructoras los convenios son a dos o tres años que es el tiempo que tarda una obra.

80646978.jpg Ignacio Escobar es uno de los proveedores del rubro en Rosario. Comercializa dos marcas: una americana y otra china. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La construcción de una escena

Un concepto interesante que aporta Ignacio es que la domótica permite la construcción de escenas con sólo apretar una tecla. Se refiere a que teniendo un dispositivo junto a la puerta principal, la persona que ingresa aprieta la opción “llegué” y se arma la escena planificada: se prenden las luces, se suben las cortinas, se enciende la climatización e incluso hay clientes que quieren que se les prenda la cafetera y el equipo de música con una determinada música previamente elegida.

Las opciones son infinitas como los pedidos de cada usuario. Hay quien elige instalar la tecla “buen día” y se le prende la ducha, la radio, la televisión y la pava eléctrica o cafetera. O quien tiene dos plantas y convive con hijos en la casa por lo cual requiere la función “me voy” que apaga y cierra todas las luces, televisores, play y cortinas que los niños, o no tan niños, dejaron prendidos. Esa opción no sólo sirve para cuando alguien sale de la casa, sino que puede ser utilizada simplemente para cuando no hay nadie en la planta alta y se decide apagar todo junto. Además de estas escenas pre-diseñadas, también está el vínculo permanente con los asistentes virtuales, como Siri de Apple, Alexa de Amazon u Ok Google, a quienes se les puede indicar la acción repentina que cada usuario requiera.

“La domótica es todo un sistema de automatización y control de una vivienda a través de dispositivos inteligentes que pueden interactuar entre ellos. Son tres puntos lo que esencialmente abarca: el confort, el ahorro energético y la seguridad”, detalla Ignacio. En lo que respecta al ahorro, él calcula que va desde un 10% a un 15%, y en lo que tiene que ver con la seguridad lo que hacen es instalar las cámaras y las alarmas para que ese segmento funcione y tenga sinergia con toda la domótica instalada en el inmueble.

En lo que respecta a seguridad, también lo que permite esta tecnología es activar el “modo vacaciones”. Lo que hace es “simular presencia, tomando los movimientos de la casa, por ejemplo, en los últimos quince días y los repite. El inmueble parece habitado a simple vista, es como la película ‘Mi pobre angelito’ pero con tecnología”, explica.

Inteligencia artificial: lo que se viene en domótica

Lo que ya es una realidad en este rubro es la incorporación de inteligencia artificial en los distintos procesos. Ignacio precisó que lo que está en desarrollo es que la “AI va aprendiendo patrones de comportamiento de una casa, va conociendo los movimientos, los horarios a través de sensores. Usa luego esa información para generar acciones teniendo en cuenta lo que aprendió”. Entonces, si una persona ingresa a su hogar de lunes a viernes a las 18.00 horas todos los días le prenderá las luces en ese momento y también podrá, por los sensores, darse cuenta el día que no volvió.

80646989.jpg Desde una pantalla se puede controlar la totalidad de la casa inteligente. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo más revolucionario es que están apuntando a que, a través de la AI, los sensores puedan saber el estado de ánimo de una persona cuando está en su casa, “y de esa forma, poner determinada música o encender más o menos luces”, agrega.

Otro de los usos de la domótica es para el cuidado de personas mayores. Con sensores, los equipos pueden detectar por el ruido si alguien se cayó en una casa e incluso desde el piso puede pedir asistencia para que la propia casa contacte a un familiar. También funciona para personas que no puede levantase de la cama, con la domótica pueden encender y apagar las luces sólo utilizando la voz.

La tecnología que hay en el país

En el caso de la empresa que dirige Ignacio junto a un socio, ellos decidieron traer a la ciudad dos marcas. Una premium que llega desde Estados Unidos bajo la marca Control 4 y otra más económica que desarrollan los chinos que se llama Life Smarth. El costo de esta última es un 45% inferior e Ignacio asegura que tiene buenos resultados. Para tener una idea de los costos, él calcula que instalar domótica en un departamento estándar de dos habitaciones puede tener un costo total de u$s 2.300, eso sí, no hay techo para la inversión porque hay quienes pueden destinar hasta u$s100 mil dólares en tecnología para su casa.