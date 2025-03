De emprendedora familiar a líder en eventos y decoración

“Amo este rubro, el del artículo para el hogar, que te permite ser parte del armado de una casa ”, reflexiona hoy orgullosa desde su negocio en boulevard Rondeau al 3900. Luego del repentino fallecimiento de su papá, tomó las riendas del negocio y, junto a su hijo, el abogado Maximiliano Moreno, no solo afianzaron lo ya creado, sino que comenzaron a diagramar juntos nuevas unidades de negocio.

Crear la propia empresa de mobiliario para eventos

“En la pandemia, como la gente no podía gastar en salidas o viajes, empezó a invertir en sus hogares. No solo venían a comprar, sino que me invitaban a ser parte de decisiones de decoración”, explica la emprendedora sobre cómo le fue cambiando la demanda a partir del 2020. Lo primero que hizo fue decorar un departamento, luego vinieron muchos más hasta que un día una de sus clientas la retó a ambientar un cumpleaños. Georgina lo logró, con mucho éxito, por lo cual empezó a idear una nueva empresa: Geo Pagano Deco Eventos.