Concesiones 2024: las oportunidades para los empresarios rosarinos 

“Hoy en día, por la situación económica es muy difícil presupuestar. Hasta a nosotros desde el municipio nos cuesta armar los pliegos, no podemos planificar el monto de la obra, que es de donde sale la cantidad de años de la concesión, el canon a pagar y la capacidad ocupacional de cada concesión. Pensamos alternativas, inversiones más bajas y con salidas más ágiles, plazos menores de obra con tipos de construcciones livianas para que los comerciantes rápidamente puedan explotarlo ”, indicó Marzioni.

Otros puntos de atracción a la hora de concretar lanzamientos son el Parque Sunchales de Oroño y el río, donde podría venirse una nueva licitación gastronómica, y el Parque Independencia, para el cual analizan otra unidad comercial como, por ejemplo, un gimnasio. La funcionaria señaló que se trata de un modelo que funciona bien en lugares verdes y de recreación, como fue el caso de la experiencia del gimnasio The Planet, frente a Flora, o como en la zona del Hipódromo, que aloja al gimnasio de la cadena Training Center, también fruto de un proceso licitatorio.

Guardería Centro

Marzioni confirmó que, a finales de la temporada de verano, para marzo o abril, relanzarán la concesión para explotar la Guardería Náutica Centro ubicada en la costa central de la ciudad. El proceso se lanzó anteriormente. pero la licitación quedó desierta porque el único oferente no cumplía con los requisitos del pliego.

“Es una guardería de lanchas y kayaks con espacio destinado a actividades comerciales como una proveeduría, más alquiler de motos y lanchas. Habíamos hecho una propuesta de siete módulos que se podían reducir a tres, unir los locales y así tener un showroom más grande. Estamos revaluándola para volver lanzarla, la realidad es que no queremos llamar a licitaciones que por coyuntura nacional fracasen, la idea es convocar a los interesados del sector y hacer ruedas de consultas para saber qué buscan y trabajar en conjunto”, sostuvo.

Parque España

El municipio ya estipuló fecha para comenzar las obras en los locales ubicados en la franja del río entre calle Entre Ríos y Corrientes. Será en marzo para que puedan funcionar durante la temporada de verano.

En el caso de los bares Quitapenas y El Charladero, el mismo grupo de empresarios que los gestionan instalarán un nuevo bar llamado Kuará y un punto verde de productos saludables, con expendio de comida al paso.

77049555.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Por su parte, el bar Quillagua tendrá como destino una franquicia de la marca cordobesa Pizzería Popular. La sociedad integrada por los hermanos Franco y Martín Ridolfo, también maneja marcas como Peñón del Águila y Tiendas Naturales.

Los que esperan ver la luz este año

Donde funcionaba el ex gimnasio Planet, que controla Pedro Ritagliati pero cuyo management harán los hermanos Marshall, no tiene destino final aún. Según informó Marzioni, los socios estudian no seguir con este modelo comercial y cambiarlo por un local gastronómico.

Mientras que, el bar del Anfiteatro en el Parque Urquiza también vio demorada su apertura en el 2023, aunque las obras avanzan a buen ritmo y la apertura estaría planeada para marzo o abril. Una más: donde funciona el restó Davis, se espera la inauguración de la terraza, con una oferta distinta para cenar.