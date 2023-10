Los Pumas le hicieron frente a Inglaterra y quedaron muy cerca del bronce

Santiago Carreras corre derecho al try, al inicio del complemento, en lo que fue el mejor momento de Los Pumas.

Los Pumas arrancaron dormidos y parecían para el cachetazo, pero reaccionaron ya en ese primer tiempo y en el complemento le dieron dura batalla a Inglaterra, que se quedó con el bronce. Fue una derrota ajustada: 26-23 y algunos errores propios lo terminaron condenando, como el try regalado para la Rosa una vez que había logrado ponerse en ventaja, y el penal marrado por Nicolás Sánchez a cinco minutos del final que hubiera significado el empate. No pudo igualar el tercer puesto de Francia 2007, pero el cuarto puesto en Francia 2023 debe ser tomado igual de buena manera. Vendrán los análisis de este ciclo de Michael Cheika, que cerró habiendo jugado todos los partidos. No fue poco.