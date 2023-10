Los Pumas: el último acto es por el bronce

Los Pumas están entre los cuatro mejores equipos del mundo y lucharán por la medalla de bronce por tercera vez en la historia. No será un partido fácil ya que desde que arrancó el Mundial los ingleses no pararon de crecer en su juego. Llegaron a Francia sin estar en la consideración general, sin embargo, sin jugar bien construyeron un equipo y ante Sudáfrica ofrecieron su mejor versión, desnudando las pocas falencias que en general tienen los actuales campeones del mundo, y perdieron sobre la hora un partido que bien lo podían haber ganado.

Pero para Los Pumas no es un partido más. Es una oportunidad histórica de igualar el mejor puesto que consiguió en los mundiales. Paradojas del destino, dieciseis años después a Argentina se le presenta la misma oportunidad de pelear por una medalla en el mismo lugar donde consiguió la de bronce en 2007. Tres semifinales en los últimos cinco mundiales y otra vez estar entre los cuatro mejores de un Mundial es, desde ya, un buen premio pero van por esa medalla.

Eso dejó entrever el ex Duendes Jerónimo de la Fuente, quien recalcó que “no es lo mismo ponerse una medalla que no hacerlo, y volver a tu casa ganando. Todos pueden tener su opinión, pero para nosotros es la mejor forma de terminar el Mundial. Todos queríamos la de oro. Haya medalla o no, queremos ganar cada partido. La medalla es un premio para el equipo, para la gente y el país. Tener este desafío justamente ante Inglaterra es divertido y sabemos que no es lo mimo ponerse una medalla o no”.

Por su parte, el entrenador de Inglaterra, Steve Borthwick, realizará ocho cambios respecto del equipo que perdió en semifinales frente al vigente campeón del Mundo, Sudáfrica, por 16-15.

En la formación inicial sobresale la presencia del capitán Owen Farrell, ausente en el debut frente a Los Pumas, por estar suspendido por dos fechas.

Entre los forwards, estarán los pilares Ellis Genge y Will Stuar, y Theo Dan como hooker. La segunda línea la integrarán Maro Itoje y Ollie Chessum, mientras que en la tercera línea ingresará como ala Sam Underhil.

Entre los tres cuartos jugarán desde el inicio el medio apertura Ben Youngs en lugar de Alex Mitchell, el wing Henry Arundell por Elliot Daly y el fullback Marcus Smith en lugar de Jonny May. La pareja de centros se mantiene con las presencias de Manu Tuilagi y Joe Marchant.

Formaciones

Argentina. Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía.

Inglaterra. Ellis Genge, Theo Dan y Will Stuart; Maro Itoje y Ollie Chessum; Tom Curry, Sam Underhill y Ben Earl; Ben Youngs y Owen Farrell; Henry Arundell, Manu Tuilagi, Joe Marchant y Freddie Steward; Marcus Smith.

Estadio: Stade de France / Árbitro: Nic Berry (AUS)/ Hora: 16 /. TV: TV Pública/Espn.