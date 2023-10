Los Pumas, el milagro argentino, sin podio pero con la bandera bien alta

Santiago Carreras lleva la ovalada rumbo al try, en el mejor momento de Los Pumas frente a Inglaterra. No pudo ser el bronce por poco.

En el Stade de France, mismo escenario que en 2007, vi al rugby argentino en el podio. Pero no pudimos quedarnos con la medalla de bronce . El partido para Los Pumas arrancó muy mal para nuestro seleccionado, que a los 15 minutos ya caía 13 a 0. Un par de desconcentraciones en defensa más buenas ejecuciones de Inglaterra le dieron a La Rosa dos penales, una conversión de Farrel y un try de Ben Earl por una falla en defensa.

El segundo tiempo fue un monólogo de Argentina. Arrancamos marcando de movida con el espectacular try de Santi Carreras, un jugador al que le falta conducción, pero sin dudas en el mano a mano es letal y te puede cambiar un partido. Varias fases moviendo la pelota y cuando vio el espacio el cordobés no dudó, dejó cuatro ingleses en el camino y de palomita al ingoal para dar vuelta el marcador.

Inmediatamente de esa jugada espectacular, vino una de cal. De salida nomás recibimos muy bien el kick de Farrel, Cubelli sacó para Carreras y cuando pateó Theo Dan, el hooker inglés, tapó la pelota y se fue debajo de los palos. Esta no se la cargaría a Santi, porque todos los que observamos este Mundial entendemos sus debilidades, entonces yo me pregunto: ¿por qué no trabajar claramente en estas cosas con él? ¿por qué no sacarle la presión y restablecer el uso del pie con el medio scrum en vez de tirarle toda la presión a un diez joven y con debilidades en ese sentido? (tiene muchísimas otras fortalezas). El hecho es que no duramos arriba ni dos minutos.

En el segundo tiempo vimos más minutos en cancha Agustín Creevy, Nico Sánchez y Tute Moroni, quienes fueron los abanderados de irlo a buscar, junto con Jero de la Fuente, quien estuvo en cancha desde el minuto cero y demostró que este tendría que haber sido su Mundial, ya que colaboró muchísimo para que el equipo esté más ordenado y tenga otra conducción para colaborar con el apertura.

Tuvimos la chance difícil y muy esquinada para que Nico Sánchez empatara el partido en un penal que pedimos palos (yo quizás me la hubiese jugado al line faltando solo 3 minutos). No pudo ser y se fue el partido.

Párrafo aparte para el referí que realmente siempre en las finitas fue para ellos y en las gruesas… también. Da bronca porque como digo siempre, nos deberían ganar 1000 a 0 los ingleses, Argentina no tiene estructura profesional, tenemos quilombos sociales, económicos y nuestros entrenadores a veces son padres que se acercan a colaborar porque no hay otro.

Inglaterra tiene mas de 25 años en el profesionalismo, tiene una Federación con un presupuesto 200 veces mas grande que el nuestro. Argentina tiene 33 jugadores dividido en 26 clubes en 6 países diferentes, somos un milagro.

Yo sigo agradecido a la vida por haber sido parte de Los Pumas y a mi viejo que me llevó a jugar este deporte, ojalá que cada día un chiquito nuevo se sume a esta cruzada.