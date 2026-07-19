La Selección Argentina busca su vigésimo cuarto título y España, el séptimo

La Selección argentina buscará este domingo su vigésimo cuarto título oficial, mientras que España irá por su séptima consagración internacional en la final del Mundial 2026 que disputarán ambos equipos en Nueva Jersey.
Ambos equipos buscarán seguir llenando de trofeos sus vitrinas. La historia de las copas que levantaron ambas selecciones, más allá de la mundialista
La Selección argentina buscará este domingo su vigésimo cuarto título oficial, mientras que España irá por su séptima consagración internacional en la final del Mundial 2026 que disputarán ambos equipos en Nueva Jersey.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, ambos conjuntos lograron a lo largo de la historia diferentes trofeos, más allá de la Copa del Mundo.
La Selección argentina ganó 23 títulos oficiales: tres mundiales (1978, 1986 y 2022), 16 copas América (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024), dos Finalissimas (Copa de Campeones Conmebol-UEFA en 1993 y en 2022), una Copa Confederaciones cuando se llamó Rey Fahd (1992) y una Copa Campeonato Panamericano de Fútbol (1960).
Por su parte, España logró seis consagraciones: un Mundial (2010), cuatro Eurocopas (1964, 2008, 2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023).
La selección argentina juega este domingo la final del Mundial ante España en una Nueva York eufórica. El último baile del diez rosarino y todo un país en vilo