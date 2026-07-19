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Furor por la Selección Argentina: hinchas varados por cancelaciones aéreas y la falta de autos de alquiler

A horas de la histórica final, cuestiones climáticas obligaron a suspender vuelos a Nueva York. La odisea de los hinchas albicelestes para llegar al MetLife Stadium

19 de julio 2026 · 10:39hs
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Furor por la Selección Argentina: hinchas varados por cancelaciones aéreas y la falta de autos de alquiler

Miles de hinchas argentinos se encuentran varados en distintas ciudades de los Estados Unidos y denuncian en las redes sociales que no pueden llegar a Nueva York a pocas horas de la histórica final del Mundial 2026 frente a España, atrapados en un combo letal de vuelos retrasados, desabastecimiento de transporte y precios de reventa que consideran una locura.

La euforia por el pase al partido decisivo se transformó en desesperación debido a las severas complicaciones logísticas y a las condiciones climáticas adversas que colapsaron los principales centros de conexión aérea del país norteamericano.

Con el encuentro programado para esta tarde en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los fanáticos de la Scaloneta expresan su furia ante la imposibilidad de conseguir pasajes directos o vehículos de alquiler para realizar los trayectos por tierra desde ciudades como Atlanta, donde la Selección disputó la semifinal el miércoles pasado.

El Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y otras terminales aéreas clave registran demoras generalizadas y ofrecen rutas alternativas con escalas excesivamente extensas que impiden llegar a tiempo para el inicio del partido. Ante este panorama, el intento de volcarse a las rutas colapsó por completo a las empresas de alquiler de autos, cuyas plataformas web dejaron de ofrecer unidades disponibles en sus sucursales de la región.

La desesperación crece entre los fanáticos que iniciaron travesías por ruta de 14 horas para intentar ingresar al MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La odisea de los hinchas para llegar a Nueva York

Esta situación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, obligó a numerosos grupos de simpatizantes a emprender travesías improvisadas de hasta 14 horas de viaje por carretera o a trasladarse a aeropuertos secundarios en estados vecinos para intentar abordar tramos directos hacia la Gran Manzana.

La inaccesibilidad económica de las entradas es el otro factor que profundiza el malestar de los seguidores albicelestes, con una reventa oficial regulada por la FIFA que comenzó con valores base de 8.500 dólares para los sectores más alejados y ya supera los 10.000 dólares en las ubicaciones preferenciales.

Los fanáticos de la Scaloneta expresan su furia ante la imposibilidad de conseguir pasajes directos o vehículos de alquiler.

El desorbitante incremento de los precios generó que incluso aquellos hinchas que ya contaban con localidades reservadas duden en asistir debido al alto valor de las ofertas que reciben en los alrededores del estadio. La especulación financiera y las trabas en el transporte dominan el clima previo en Nueva York, donde la marea de fanáticos busca alternativas de último momento para ahorrar en traslado y resguardar su presupuesto para el ingreso a la cancha.

El impacto del avance del conjunto nacional también alteró de manera drástica el mercado turístico en la República Argentina y provocó picos históricos de tráfico virtual en los portales de viajes inmediatamente después de la clasificación.

Este fenómeno comercial motivó la programación de vuelos especiales de refuerzo por parte de la aerolínea de bandera, en un contexto donde los pasajes remanentes desde Buenos Aires alcanzaron valores de $4.008.339 para los itinerarios de última hora con conexiones aeroportuarias múltiples.

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