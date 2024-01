Renault Summer Experience regresó a Pinamar y Cariló con actividades para toda la familia

renault (13).jpg

Renault Care Service

Renault Care Service, la Postventa Renault, ofrece un punto de Servicio en la intersección de Av. Bunge e Intermédanos, en el ingreso a Pinamar. Los usuarios de la marca cuentan con la posibilidad de hacer el cambio de aceite y filtro en sus vehículos, realizar el chequeo gratuito de 25 puntos de control y además pueden adquirir en esta locación los exclusivos productos “The Originals” la boutique Renault.

Por otro lado, aquellos que gusten de la actividad de 4x4 en la arena, contarán también en este punto, la posibilidad de calibrar sus neumáticos de forma gratuita en Renault Care Service. El espacio funciona de lunes a lunes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

Renault Summer Experience | kota beach pinamar

Por otro lado, en Pinamar, hay muchas actividades en el parador Kota Beach, hasta el 28 de febrero inclusive: hay beneficios especiales para clientes MY RENAULT y, al igual que la temporada pasada, suma un espacio 4WD con los modelos Alaskan, Oroch y Duster. Allí se pueden realizar test drive de su gama off road, con travesías, encuentros gastronómicos, actividades lifestyle, entre otras actividades dentro de una agenda que semana a semana se irá comunicando. Los Test Drives estarán disponibles hasta el 13 de febrero de 2024 inclusive de 11 a 15 horas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Renault Argentina (@renaultarg)

Además, como plato fuerte suma una innovadora oferta culinaria de la mano de Demuru en el restaurant del parador.

Con una mirada puesta en la ecología, se realizará la medición de la huella de carbono generada por el stand durante todo el verano y se hará una compensación en tiempo real a través de dos jornadas de plantación de árboles nativos en alianza con el municipio y cooperativas locales, entre otras acciones.

Por último, todos aquellos visitantes que se acerquen a cualquiera de los stands y tengan interés en alguno de los vehículos de producción nacional (Sandero, Stepway, Logan, Kangoo o Alaskan) podrán obtener una financiación tasa 0% en 18 meses con un monto máximo a financiar de hasta $5.000.000, con un cupo limitado.

renault (1).jpg

Mucho más “My Renault”

Este año, My Renault, el programa de fidelización de la marca, sumará nuevos beneficios. Registrándose en My Renault, los clientes van a acceder a increíbles descuentos como: 15% Off en gastronomía y 10% off en sombrillas en Kota Beach, gift cards en Lucciano’s, Havanna y Cauca, hasta un 25% off en Cariló Soleil Apart Hotel, Posada Del Bosque Cariló, Costa Cariló Apart de Mar, hasta un 15% Off en Villa del Mar Resto, Hey Bro y muchas marcas más.

Para formar parte del universo de beneficios de “My Renault” los clientes de la marca y ahorristas de Plan Rombo deberán inscribirse al programa ingresando a la web de My Renault.

Para conocer la agenda de actividades y/o agendar test drives en temporada ingresar a la web oficial de Renault