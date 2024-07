Renault Kardian, la renovación francesa en todo su esplendor

Además, cuenta con una tecnología de vanguardia en su interior, incluyendo instrumentación digital, pantalla táctil de alta definición, sistemas de conectividad avanzada y asistentes de conducción que hacen que la experiencia a bordo sea única y placentera.

Renault Kardian llega para quedarse en el mercado de los crossovers en la región, no solo siendo un producto atractivo, bien equipado y con un rendimiento excepcional. También porque promete ser un gran éxito para la marca francesa y una excelente opción para aquellos que buscan un vehículo moderno, versátil y de muy bajo cosumo de combustible.

Muy atractivo

Esta versión es para tener en cuenta. Es un modelo compacto que además representa, según afirmó la propia terminal, el inicio de una nueva etapa para la marca francesa la región. A simple vista se destaca porque tiene una original parrilla delantera, que fue meticulosamente diseñada y encaja perfectamente con la silueta del paragolpes.

Tiene además llantas bitono diamantadas de 17” e iluminación full LED. Renault Kardian fusiona sofisticación y modernidad. La gama estará compuesta por dos opciones de motores, dos cajas de cambios y tres niveles de equipamiento.

kardian1.jpg Este flamante modelo tiene llantas bitono diamantadas de 17” e iluminación full LED.

Hay que destacar que es esta particular etapa de preventa, habrá primero 100 unidades disponibles que se podrán adquirir a través de Renault Store, la plataforma de compra online de vehículos de la marca. Para estos primeros compradores se ofrecerá una financiación a tasa 0% de hasta $ 10.000.000 en 18 meses. Y se bonificará el primer service a los clientes que adquieran un Kardian.

A su vez, Plan Rombo abrió la primera suscripción con bonificaciones especiales en gastos administrativos, derechos de suscripción y un premio especial de $ 200.000 a los primeros dos clientes adjudicados. La segunda etapa de la preventa continuará hasta fines de este mes (julio), con disponibilidad en los concesionarios oficiales y con los precios anunciados originalmente.

Totalmente nuevo

El Kardian inaugura una nueva plataforma modular y versátil del Grupo Renault. Según la marca, todo es nuevo en Kardian. Es decir, sea por fuera, por dentro y debajo del capó. La plataforma CMF- B, se caracteriza por ser modular, flexible y adaptable a diferentes motorizaciones. Incluso, de esta plataforma vendrán más vehículos a la brevedad, incluyendo la futura pickup que se fabricará en Córdoba.

Este modelo estrena en el país un motor turbo de 1.0 litro y tres cilindros que entrega 120 CV de potencia y 200 Nm de torque. La transmisión automática que se une a este propulsor es una de doble embrague, con seis relaciones y levas en el volante para un paso de marchas manual.

La otra motorización es la conocida 1.6 litros que entrega 110 caballos y se une a una caja manual de 5 marchas. Este motor solo viene con el nivel más bajo de equipamiento. Con una longitud de 4,12 metros, 1,75 m de ancho y 1,60 m de altura, se convierte en el modelo ideal para un uso en la ciudad. A eso hay que sumarle que el baúl tiene una buena capacidad de carga.

Destacado interior

También es para remarcar que ofrece un espacio placentero por dentro. Fue esencialmente diseñado tanto para el conductor como para los pasajeros, con materiales de primera calidad, se sientan cómodos. Sobre todo a la hora de realizar un viaje. El habitáculo es amplio y cómodo, con asientos ergonómicos de diseño Renault que aseguran una experiencia de conducción por demás de placentera. Además, la consola central está equipada con e-shifter y freno de estacionamiento eléctrico, brindándote un control total en tu viaje.

El tablero es 100 por ciento digital de 7” en todas sus versiones. Un sistema multimedia con pantalla táctil de 8” ofrece una conectividad inalámbrica para enlazar con Android Auto y Apple CarPlay. Mientras que la versión más equipada, denominada Premiere Edition, cuenta con la posibilidad de seleccionar tres modos de conducción e incluye cargador de teléfono por inducción, cuatro cámaras (frente, detrás, derecha e izquierda), sensores de estacionamiento delanteros y puertos USB-C para los pasajeros traseros.

kardian10.jpg Renault sabe que este vehículo procedente de Brasil conjuga modernidad con seguridad.

Exterior llamativo

Es un SUV distintivo. El nuevo diseño del Renault Kardian marca un antes y un después con sus líneas ágiles, modernas y dinámicas. Su vibrante color naranja energy, por citar un color, aporta un toque de originalidad y distinción. En la parte delantera, el paragolpes cuenta con una parrilla completamente nueva que presenta el nuevo emblema de Renault, enmarcada por diamantes geométricos que reflejan la luz. La iluminación de doble nivel es full LED. Es hermoso por donde se lo mire.

Acceso y encendido

Otro punto a destacar es que a este vehículo no le hace falta sacar la llave para abrir, cerrar o encenderlo. Lo detecta automáticamente. Cae de maduro que este chiche nuevo de Renault incluye un detalle único, muy bien pensado. También que sus barras de techo pueden cambiar de posición para usarlas como porta equipaje, sin necesidad de agregar un accesorio extra: de la disposición longitudinal pueden pasar a una transversal con una simple llave (del tipo torx) y en un proceso que demora alrededor de cuatro minutos. Está disponible en toda la gama.

kardian7.jpg El interior del Renault Kardian es muy atractivo y realmente cómodo.

Muy seguro

En materia de seguridad hay que decir que sobresale por sus seis airbags, el asistente de arranque en pendiente como el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos para todas las gamas. En las versiones más equipadas se van agregando sistemas de asistencia a la conducción, como freno autónomo de emergencia, control de velocidad adaptativo y alerta de punto ciego, entre otros.

Versiones, precios y colores

El Evolution 1.6 MT sale por este mes $ 25.800.000. El Evolution 200 AT tiene un valoir de $28.000.000. En tanto, la versión Techno 200 AT está en el mercado $ 29.200.000, mientras que la Premiere E. 200 AT: $ 29.950.000. Con respecto a los colores, Renault ofrece: naranja energy, blanco glaciar, gris estrella, gris cassiopée y negro nacré.