Peugeot 2008, el nuevo felino con actitud que lanzó esa marca

Por último, Hernández declaró que “lanzar al mercado grandes vehículos indica que la empresa sigue apostando. No es casualidad que ahora hayamos presentado este 2008, que en 2023 fue Auto del Año en Europa. Sin dudas, estamos felices por este nuevo paso hacia adelante y confiamos en que tendrá mucho éxito porque las expectativas son excelentes”.

Peugeot 2008, un buen León

Decir que Peugeot siempre estuvo a la vanguardia del diseño y la innovación no es ninguna novedad a esta altura. Tampoco que presentó recientemente una fina jugada y gran apuesta como el 2008, donde Motores fue testigo de este cálido lanzamiento.

A simple vista lo distingue un diseño muy audaz. Tiene además una frescura que lo distingue de su predecesor. Claro que también es verdad que su estética exterior combina líneas fluidas y una silueta robusta, aportando una presencia particular en cualquier entorno, ya sea urbano como rural.

Está claro que las innovaciones no son meramente superficiales. Basan su espíritu en una filosofía que conjuga estilo, funcionalidad y tecnología de punta. No es descabellado sostener que Peugeot ideó y sacó a las calles un SUV que no solo se ve lindo, sino que también se siente bien cuando uno lo conduce o va de acompañante.

Versiones Disponibles

En torno a los modelos que Peugeot puso en venta hay que resaltar que son tres versiones para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Cada cual tiene su especial particularidad y es una tentación para adquirir este gran León, que viene en todos los casos con una sola motorización. ¿Cuáles son las versiones?

avec3.jpg El 2008 versión GT es el tope de gama de la firma de origen francesa.

* Active: Este modelo de entrada ya incluye un conjunto de características que la sitúan por encima de muchos competidores en su segmento. Viene equipado con un motor eficaz y una variedad de tecnologías de conectividad. Si dudas, es el vehículo ideal para quienes buscan una opción asequible sin sacrificar la modernidad.

* Allure: No caben dudas de que esta versión tiene algunos puntos de sofisticación, con mejoras notables en el sistema de infoentretenimiento. También se perciben ciertos acabados interiores más refinados y opciones de personalización que permiten que cada conductor exprese su estilo único. A este combo hay que agregarle que es perfecto para quienes desean un SUV con un toque más premium.

* GT: Es diferente. El tope de gama. Se presenta como la opción más emocionante si se quiere. Para algunos, incluso, esta versión es una opción irresistible. Reúne todo bajo un techo especial también.

Tecnología y seguridad

Otro punto a destacar de este flamante vehículo, que fue lanzado en nuestra ciudad por la concesionaria Avec, es la tecnología que incorporó. Tal es así que el instrumental es de 10 pulgadas y cambia su tecnología en cada versión.

¿Cómo es esto? Active y Allure lo hacen con una instrumentación 2D, mientras que el modelo GT tiene una tecnología holográfica 3D. Cabe destacar que en ambos casos se anexa a una pantalla multimedia de 10,3 pulgadas, un sistema de seis altavoces y cuatro entradas USB y USB-C. Todos los sistemas aceptan conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

También se destaca por las luces traseras y delanteras y LED. De frente se visibiliza que son verticales a modo de “garras”, las cuales están disponibles en todas las versiones. Mientras que en la opción GT, el efecto de las tres garras se extiende a la función de los faros full LED’ mediante el uso de tres módulos ópticos, permitiendo distinguir visualmente esas versiones respecto a las restantes.

Tiene además unas seductoras llantas y una parrilla ensanchada para conseguir un frente aún más poderoso y atractivo. Por dentro, los asientos son realmente cómodos.

En el apartado de seguridad, el Peugeot 2008 ofrece varias ayudas a la conducción. En ese sentido, este SUV cuenta con Vision Park 360º, frenado autónomo de emergencia, asistencia al mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, lectura e indicador del límite de velocidad, indicador de descanso recomendado y alerta de riesgo de colisión, entre otros.

20082.jpg El Peugeot 2008 tiene un importante baúl, además de múltiples prestaciones.

A eso se suman airbags frontales para conductor y pasajero y airbags laterales delanteros. Todos estos elementos estarán disponibles en toda la gama. Por su lado, las opciones Allure y GT incluyen también airbags de cortina.

Cómo son sus dimensiones: 4,30mts de largo; 1,992mts de ancho y 1,55mts de alto. Mientras que el baúl, por su lado, tiene una capacidad de 419 litros y, en las versiones tope de gama, incluye techo corredizo panorámico.

A todo este combo hay que sumarle que este 2008 tiene un volante Sport Drive. Se puede regular la altura y profundidad y está tapizado en piel con el nuevo logo del León incorporado donde están los controles del sistema multimedia. Mientras que en la versión GT, el volante es de cuero con costuras verde.

Motor y aceleración

En cuanto al motor, hay que decir que las tres versiones vienen montadas con un mismo impulsor de un 1.0 litro turbo de 120 caballos de fuerza y asociado a una caja automática CVT de siete velocidades. En la compañía hablan de un consumo declarado de casi 18 km/l en ruta y de 11,4 km/h en ciudad.

En cuanto a la aceleración, de 0 a 100km/h llega en 10,3 segundos, y llega con una velocidad máxima de 190km/h. Todo esto, anexado a una caja automática tipo CVT de siete velocidades con tres modos de funcionamiento. Tiene buen control de estabilidad, mapeo del acelerador y una destacada respuesta y tiempo en el cambio de marcha.

Hecho acá

Este nuevo 2008 tiene otra grande particularidad. Es un SUV del segmento B que es fabricado en nuestro país y se suma a la lista de lanzamientos que la marca de origen francesa viene realizando. Cada León sale con orgullo de la planta ubicada en El Palomar para toda la región.

A la vez vale la pena remarcar que este vehículo nace en la plataforma Common Modular Plataform (CMP), que demandó para este modelo una inversión de US$270 millones y permite la producción de vehículos compactos del segmento B, de gama media del segmento C y SUVs compactos.

Colores y planes

En lo que refiere a la gama de colores que hay en plaza, el Peugeot 2008 está disponible en Gris Selenium, Negro Perla Nera, Blanco Nacré, Gris Artense y Azul Quasar.

A su vez, Avec informó que están disponibles paquetes de financiación a través de PSA Finance, con tasa 0% a 12 meses y un monto máximo de $10.000.000. Entre tanto, ofrecen a través del Peugeot Plan una opción para la adquisición de la versión Active (entrada de gama) a través de un plan 70/30 de 84 cuotas (70% en 84 cuotas + 30% alícuota extraordinaria) con adjudicación pactada en cuota 2, 4, 6 y 12 licitando el 30% de la alícuota extraordinaria.