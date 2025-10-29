¡Encontrá el vehículo que buscás!

La importancia de calcular el consumo de combustible antes de viajar

Planificar un trayecto en auto implica conocer la autonomía del vehículo. Claves para estimar el gasto real y evitar imprevistos en distancias largas

29 de octubre 2025 · 09:01hs
Antes de un viaje

Héctor Rio / La Capital

Antes de un viaje, es importante calcular el consumo del combustible para evitar problemas.

Un viaje de larga distancia requiere de planificación, no solamente por cuestiones como elegir el destino, revisar el estado mecánico del vehículo, controlar tener la documentación en regla o definir el recorrido; sino también por un aspecto que suele pasar por alto y puede marcar una diferencia económica: calcular el consumo de combustible.

Saber cuánto gasta el vehículo y cuánta autonomía real tiene el tanque puede parecer un dato menor, pero no lo es. Esto evita grandes problemas como quedarse varado en la ruta o pagar precios más altos al cargar en estaciones aisladas durante el camino, donde los valores suelen ser mayores y la disponibilidad de combustible es limitada.

Para llevar adelante la planificación es fundamental reconocer el rendimiento promedio del auto, el cual generalmente se expresa en litros de combustible que se consumen cada 100 kilómetros. Dicho valor suele figurar en el manual del vehículo o incluso, en muchas ocasiones, en el propio tablero.

De igual manera, el mismo puede calcularse fácilmente con un método clásico: llenar el tanque, resetear el odómetro y volver a cargar luego de recorrer una distancia considerable, anotando la cantidad de litros que entraron.

La estimación se puede realizar de manera sencilla y obtener un promedio de consumo. Por ejemplo, si se recorrieron unos 500 kilómetros y se cargaron 35 litros, el consumo promedio por cada 100 kilómetros es de 7 litros. Al obtener el consumo promedio, se puede estimar la autonomía total del vehículo, multiplicando la capacidad del tanque por los kilómetros que se recorren con cada litro.

Cómo calcular la autonomía

Si un auto tiene un tanque de 45 litros y rinde 13 km por litro, la autonomía ronda los 585 kilómetros. No obstante, ese valor es teórico, ya que en la práctica influyen varios factores como la velocidad de crucero, el viento, el peso del equipaje, la presión de los neumáticos, el estado del camino y el uso del aire acondicionado o la calefacción.

Conducir a mayor velocidad aumenta el consumo de forma notable. Un auto que gasta 7 litros cada 100 km a 100 km/h puede pasar fácilmente a consumir 9 litros a 130 km/h. Lo mismo ocurre si se viaja con el baúl cargado o con el techo portaequipajes, debido a que la resistencia aerodinámica juega un papel importante.

La ayuda del tablero

Para simplificar el análisis de estos números, la gran parte de los autos solucionan este trabajo y muestran la autonomía directamente en el tablero, a través de la computadora de a bordo. Este sistema calcula en tiempo real cuántos kilómetros puede recorrer el auto con el combustible disponible, basándose en el consumo reciente.

Aún así, los expertos recomiendan no confiar ciegamente en ese número porque la lectura puede variar abruptamente si se cambia el estilo de manejo, si se asciende una pendiente prolongada o si el motor trabaja a mayor esfuerzo.

Un trayecto urbano, por ejemplo, con muchas frenadas y arranques, no tiene el mismo consumo que un tramo sostenido en autopista, por lo que la autonomía indicada debe tomarse como una referencia orientativa y no como un valor absoluto.

Paradas estratégicas

Antes de salir a la ruta, es conveniente planificar las paradas de carga. Calcular cuántos kilómetros separan cada estación de servicio puede parecer una obviedad, pero es un hábito que evita sorpresas desagradables.

En la actualidad existen aplicaciones como Google Maps o Waze que permiten ubicar fácilmente estaciones cercanas y saber en cuántos kilómetros se las alcanza. Incluso se puede trazar una ruta con paradas preestablecidas para optimizar tiempos y evitar desvíos innecesarios.

En los tramos largos o poco transitados del país, tales como los corredores patagónicos o las rutas del norte, esta planificación cobra aún más relevancia, ya que hay zonas donde las estaciones están separadas por más de 150 kilómetros y en las que quedarse sin combustible no sólo es costoso, sino riesgoso.

Una buena práctica es cargar combustible cuando el nivel del tanque baja a un cuarto, sin esperar a que la aguja llegue al límite. De esa manera, se evita forzar la bomba de combustible, que puede dañarse si trabaja con poco líquido, y se mantiene una reserva ante imprevistos como desvíos, cortes o demoras.

Factores que modifican el consumo

El consumo real de un vehículo está lejos de ser una cifra fija y depende de múltiples variables. El peso es una de las principales, debido a que cada 100 kilos extra se puede incrementar el gasto hasta un 5%. A su vez, también influye la presión de los neumáticos, un valor inferior al recomendado eleva la fricción y el consumo.

Otro aspecto clave es la aerodinámica, la cual se puede ver seriamente afectada por circular con las ventanillas abiertas a alta velocidad o llevar portaequipajes y baúles externos con mucho peso, ya que todo eso aumenta la resistencia al viento. Del mismo modo, el uso del aire acondicionado puede elevar el consumo entre un 5% y un 10% según el vehículo.

El tráfico y el tipo de conducción son otras cuestiones que alteran el consumo de combustible. Acelerar y frenar bruscamente, mantener el motor a altas revoluciones o circular en marchas inadecuadas son hábitos que multiplican el gasto, por lo que una conducción suave, anticipando maniobras y aprovechando la inercia, puede ahorrar varios litros en un trayecto largo.

Prevenciones

Antes de emprender un viaje, conviene revisar algunos puntos básicos. Además de verificar el nivel de aceite, líquido refrigerante y presión de neumáticos, es recomendable llenar el tanque en estaciones confiables y llevar efectivo por si en algunas zonas no funcionan los medios electrónicos de pago.

También es útil tener presente que no todas las estaciones ofrecen el mismo tipo de combustible. En zonas alejadas, puede haber menor disponibilidad de diésel premium o nafta de alto octanaje.

Llevar un bidón adicional homologado puede ser una medida de seguridad, aunque nunca debe llenarse dentro del auto ni transportarse sin la debida ventilación.

Un método eficiente

Calcular el consumo antes de viajar no requiere conocimientos técnicos, solamente un poco de previsión. Entender cómo responde el vehículo, controlar las distancias entre paradas y anticiparse a las necesidades del viaje son gestos simples que aportan tranquilidad.

En tiempos donde los costos de combustible son altos y las distancias largas, planificar se vuelve una forma de disfrutar del camino. Una buena preparación permite concentrarse en lo importante: llegar al destino sin sobresaltos.

En definitiva, la mejor manera de viajar no es solamente arrancar el motor, sino hacerlo sabiendo que cada kilómetro está calculado.

