La Capital | Felipe Michlig

Michlig, Puccini y Giacosa recorrieron la obra del Gasoducto Sudoeste Lechero

Destacaron el importante grado de avance de los trabajos para unir las localidades de Arrufó, Villa Trinidad y San Guillermo, a las que luego se sumarán Suardi y Colonia Rosa

3 de julio 2026 · 18:22hs
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Funcionarios provinciales

Funcionarios provinciales, senadores, autoridades comunales y productores recorrieron las obras del único gasoducto que se ejecuta en el centro-norte santafesino.

El senador provincial Felipe Michlig, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, y la intendenta de San Guillermo, Romina López, recorrieron este viernes los trabajos correspondientes a la primera etapa del Gasoducto Sudoeste Lechero, una de las obras de infraestructura energética más importantes que ejecuta actualmente el gobierno provincial.

Michlig recordó que este gasoducto es el único de los cinco gasoductos provinciales que se ejecuta en el centro-norte santafesino y destacó que ello fue posible gracias al trabajo de planificación previo realizado desde el departamento San Cristóbal.

Durante la recorrida, Giacosa explicó los detalles técnicos del proyecto y confirmó que actualmente existen dos frentes de trabajo simultáneos: uno sobre la ruta provincial 23 y otro sobre la ruta provincial 39, donde se desarrollan las tareas de soldadura de los caños de seis pulgadas de diámetro. El funcionario indicó que una vez finalizadas las soldaduras, cada tramo recibe un tratamiento especial de protección anticorrosiva antes de ser colocado en la zanja junto con el sistema de protección catódica, que garantiza la durabilidad del gasoducto.

Asimismo, informó que las estaciones reductoras de presión correspondientes a San Guillermo y Villa Trinidad ya se encuentran en proceso de fabricación, mientras que en Arrufó se ejecutará la conexión con el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).

Próximas etapas

En cuanto a las próximas etapas, Giacosa confirmó que ya fue licitada la compra de aproximadamente 360 kilómetros de cañería para continuar con la segunda etapa de los cinco gasoductos provinciales. Además, anunció que durante la próxima semana se licitarán 25 estaciones reductoras de presión para las distintas obras, mientras que las licitaciones correspondientes a la segunda etapa del Gasoducto Sudoeste Lechero se realizarán entre agosto y septiembre.

De mantenerse el actual ritmo de ejecución y cumplirse los plazos administrativos pendientes, la primera etapa del gasoducto podría estar finalizada hacia fines de este año.

Por otra parte, Michlig destacó que "cuando se diseñó el GNEA, lamentablemente esta región productiva había quedado afuera. Por eso impulsamos la elaboración del proyecto ejecutivo, que fue financiado con recursos de la Cámara de Senadores junto a gobiernos locales. Tener ese proyecto listo permitió que cuando el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión política de avanzar con los gasoductos, esta obra estuviera en condiciones de licitarse inmediatamente".

Por su parte, el ministro Puccini puso en valor la decisión del gobierno provincial de continuar invirtiendo en infraestructura estratégica: "Santa Fe considera a la obra pública como una herramienta fundamental para el desarrollo. Estas obras generan igualdad de oportunidades, fortalecen la competitividad y crean empleo para empresas y trabajadores santafesinos".

El ministro destacó que la totalidad de estas inversiones se realiza con recursos provinciales y remarcó que la infraestructura energética permitirá reducir costos para familias, industrias, tambos y productores.

"No es lo mismo una empresa que puede acceder al gas natural que otra que no lo tiene. Tampoco es igual para una familia dejar de depender de una garrafa o para un productor contar con mejores rutas, energía y gas. Todo eso mejora la competitividad y fortalece el crecimiento de nuestra provincia", señaló.

También participaron de la recorrida el diputado provincial Marcelo González, el secretario de Coordinación Ejecutiva, Federico Carballeira, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti, el presidente comunal de Villa Trinidad, José Luis Sánchez, la presidenta comunal de Colonia Rosa, Silvana Imoberdorf, el presidente comunal de Monte Oscuridad, Osvaldo Rodríguez, concejales, integrantes del gabinete municipal, representantes de instituciones y productores de la región.

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