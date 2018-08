La politización de la tecnología

En Los dueños de internet, Natalia Zuazo desnuda el backstage de la llegada de Uber a la Argentina y revela la matriz con la que opera la compañía que nació en 2015 en San Francisco. Cuenta que "frente a los reclamos de ilegalidad, el argumento repetido de Uber en cada ciudad donde desembarca con su servicio es que los pasajeros tienen quejas respecto de los taxis tradicionales, sus precios y el trato de los conductores".

"En cambio, su servicio propone un trato más personalizado, informal, pero a la vez amable, y autos en mejores condiciones", cuenta la periodista y consultora experta en nuevas tecnologías, y agrega: "En un punto intermedio están quienes sostienen que la opción no debería ser extrema: taxis tradicionales, sucios y caros versus Ubers modernos, baratos y limpios" .

"En favor de la empresa de Silicon Valley, su llegada a distintas urbes motivó el debate sobre sistemas de transporte que debían mejorar, en otros casos modernizarse y en otros recibir más controles por parte del Estado", señala Zuazo, y concluye: "La cuestión no es si la tecnología debe incluirse o no en el sistema de transporte sino en qué condiciones".