Maradona en Newell's: una foto y algunos recuerdos borrosos

Maradona deja unas cuantas frases, saluda y se zambulle en el vestuario. Un rato después sale a la cancha. Pero esta vez no hay magia: no logra un gol de tiro libre, una apilada épica ni una asistencia milimétrica y, en un momento, la lesión de la que se vino hablando durante toda la semana le dice basta. Todavía no terminó el primer tiempo y ya no está en la cancha. El partido terminará 1 a 1, pero sin Diego. Nadie imagina, ni en las tribunas ni en los palcos de periodistas, que este Huracán-Newell’s será el último partido oficial de su fugaz paso por el equipo del Parque, aunque La Capital haya deslizado en la edición de la mañana que los directivos encabezados por el presidente Walter Cattáneo ya evaluaban rescindirle el contrato.

Ocurrió hace 27 años y, como dijo Gabriel García Márquez, los recuerdos de aquella noche son lo que uno recuerda para contarlo. Al menos queda una foto para que el cronista sepa que no lo ha imaginado.