Lifschitz: "De aquí a fin de año habrá cambios en el gabinete, pero no hay otros plazos"

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, adelantó este mediodía que antes de fin de año "habrá cambios obligados en el gabinete y tal vez algún otro, pero en otras líneas" y respaldó la tarea de sus ministros, de quienes dijo "no hubo ningún cuestionamiento hacia ellos".

En declaraciones a La Capital, Lifschitz se refirió a la controversia que se generó tras la conferencia de prensa brindada por el vicegobernador Carlos Fascendini y el ministro de Gobierno Pablo Farías, quienes cuestionaron la permanencia de los radicales afines a Cambiemos que siguen en su gabinete.

En ese sentido, dijo que no cree "que haya sido un lío, son válidas todas las opiniones pero las decisiones las toma el gobernador", y añadió: "Por supuesto que de acá fin de año van a haber cambios obligados en el gabinete -dejan sus puestos los ministros Luis Contigiani y Miguel González- y tal vez habrá otros en otras líneas pero no tengo apuro. No hay tiempos establecidos, no me puse otros plazos".





Asimismo, indicó que, a la hora de asignar responsabilidades en un gabinete, "se evalúan muchas cosas cuando se debe reemplazar a alguien, entre ellas la afinidad política", y advirtió: "Yo estoy muy conforme con el equipo de ministros y con la tarea que hemos desarrollado en conjunto. No hay ningún cuestionamiento hacia ellos".

El gobernador se refirió en concreto a Contigiani -quien fue electo diputado nacional- y dijo que "será muy difícil reemplazarlo, encontrar a alguien con un perfil como el de él, progresista, innovador. No es fácil encontrar clones de hombres como él".

"Por supuesto que de acá fin de año van a haber cambios obligados en el gabinete y tal vez habrá otros en otras líneas pero no tengo apuro. No hay tiempos establecidos, no me puse otros plazos".

Lifschitz negó que se esté produciendo un resquebrajamiento en el Frente Progresista luego de las últimas elecciones. "Al contrario", enfatizó, y siguió: "Es más, esta noche tenemos un asado para celebrar los resultados que obtuvimos a nivel provincial. Lamentablemente no los pudimos replicar a nivel nacional como esperábamos, pero los triunfos logrados en ciudades como Santa Fe o Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo o Venado Tuerto son muy buenos para nosotros".

Al señalar que "hay que repensar el frente Progresista", el titular de la Casa Gris se refirió a la convocatoria que tiene en mente de convocar a otros dirigentes de la vida política santafesina y destacó que "hay un proyecto de abrir las puertas a otros actores, como aquellos radicales que no están en nuestro espacio pero que tampoco están alineados con Cambiemos", pero advirtió: "El kirchnerismo no tiene ninguna chance de participar".