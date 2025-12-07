Líder en leasing y CEDEARs, el banco Comafi apuesta fuerte en Santa Fe

La entidad busca impulsar el uso de instrumentos en el mercado de capitales y financiamiento corporativo en una provincia clave para su estrategia de expansión.

Si algo no cabe dudas es que Argentina es un país volátil en su economía. Las empresas conviven con una misma incertidumbre crónica: cómo financiarse en un entorno que puede pasar de la euforia a la tensión en cuestión de semanas . Grandes empresas, pymes, jugadores del agro y firmas del cordón industrial santafesino conocen de memoria el dilema: tasas que suben y bajan sin aviso, bancos más cautelosos y necesidad inminente de hacerse de capital .

En ese escenario movedizo aparece una señal distinta. El banco Comafi , líder en leasing y en la emisión de CEDEARs, decidió apostar fuerte por Santa Fe con una estrategia que busca ampliar las opciones para la producción: más mercado de capitales, más financiamiento corporativo y herramientas pensadas para un tejido productivo que no deja de moverse. En diálogo con Negocios, el CEO de Comafi Bursátil y director del banco , Alejandro Haro , explica por qué acompañar el desarrollo empresarial con herramientas innovadoras se volvió un punto clave en su estrategia y la necesidad de acompañar la recuperación del crédito de cara al 2026.

“A comienzos del año hubo tensiones en la cadena de pagos, especialmente en empresas del sector agropecuario, sumado a una fuerte turbulencia cambiaria por la incertidumbre electoral. Las tasas llegaron a superar el 150%, lo que asfixió a muchas compañías con deudas de corto plazo , eso se reflejó en balances complicados. Hoy el panorama es distinto : tras cierta calma post electoral, observamos una baja marcada de las tasas . Los plazos fijos están convergiendo al 30% , lo que permite reconstruir el financiamiento de manera más saludable”, señaló Haro, haciendo una comparativa entre lo que fue el primer y el segundo semestre del 2025.

El especialista financiero explicó que, en comparación con países como Brasil, Chile o México, Argentina tiene un mercado de capitales pequeño , pero con un ritmo de crecimiento importante en los últimos años. No sólo se financian grandes compañías como YPF o Pan American Energy: también se desarrolló un ecosistema creciente para pymes , donde el instrumento más utilizado es la Obligación Negociable (ON) .

Para tomar dimensión del alcance de esta herramienta, desde el Comafi explicaron que se emitieron obligaciones negociables para pymes de Santa Fe por un monto de $9.885.400.000 en lo que va del 2025. Señal clara de que hay demanda de financiamiento en un contexto complejo para las industrias pequeñas. En lo que es el mapa nacional, el reporte mensual que publica la Comisión Nacional de Valores (CNV) indica que en octubre se emitieron ON por AR$ 2.926.332 millones.

Alejandro Haro Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil y director del banco Comafi. Foto: gentileza Banco Comafi.

El monto acumulado durante los primeros 10 meses del año alcanzó $18.395.631 millones en términos reales, mientras que en los últimos 12 meses, el valor del financiamiento obtenido mediante este instrumento se situó en $22.075.460 millones, un valor 47% mayor interanual, también en términos reales.

Haro explicó que es un producto que existe hace décadas, pero la novedad es que hoy también las pymes pueden emitir ON bajo un Régimen Simplificado de la CNV, con plazos habituales de dos a tres años. Esto es especialmente útil porque las líneas bancarias para empresas pequeñas suelen tener plazos mucho más cortos, seis meses en general, y pocas veces alcanzan los tres años.

“Para el mediano y largo plazo, el instrumento más adecuado para una pequeña o mediana empresa es, sin dudas, la emisión de Obligaciones Negociables PyME, que permite financiar proyectos de inversión con mejores condiciones que las alternativas bancarias. Cuando la pyme emite ON bajo el régimen simplificado, la operación está avalada por una entidad de mayor tamaño, lo que reduce el riesgo para el inversor. Por ese aval la pyme paga una comisión en respuesta, pero el formato termina siendo muy bueno”, destacó Haro.

Opciones amplias para todos

Haro explicó que otro instrumento en fuerte expansión es el descuento de cheques y pagarés en el Mercado Argentino de Valores (MAV). Esta es una herramienta ideal para financiar capital de trabajo, la empresa puede descontar cheques de clientes o propios y obtener liquidez anticipada. Existen dos segmentos, uno es el cheque “clean”, donde el inversor asume el riesgo directo de la empresa. Es más habitual entre compañías grandes y conocidas. El otro es el cheque avalado, similar a las ON pyme, donde un banco brinda la garantía, de modo que, si la empresa no paga, el banco responde. Este es el segmento más utilizado.

“Las tasa de interés, que llegaron a niveles extremadamente altos este año, hoy están muy por debajo del 30% en estos instrumentos, lo que vuelve al financiamiento mucho más accesible. También vemos a los bancos ofreciendo dinero a plazos más largos. Cuando las tasas están al 70% anual, ninguna empresa quiere endeudarse a un año porque corre el riesgo de que después bajen y quede atrapada con un crédito caro. Hoy el escenario es más previsible y lo que son plazos fijos están convergiendo al 30%, una condición que permite reconstruir el financiamiento de manera más saludable”, sostuvo el referente de Comafi.

Workshop COmafi El Comafi organizó un worshop para hablar de desafíos económicos y financiamiento entre sus clientes. Foto: gentileza Banco Comafi.

Este escenario de mayor previsibilidad es fundamental para un desarrollo financiero saludable que les posibilite a las empresas crecer y apoyarse en los bancos como aliados. Estos últimos, como bien explicó Haro, intermedian entre el ahorro del público, que suele depositarse a uno o dos meses, y prestarlos a familias y empresas, que lo demandan a uno o dos años. Justamente ese descalce de plazos siempre implica riesgo y en momentos de volatilidad, los riesgos se amplifican. Un ejemplo se dio entre mayo y octubre, cuando hubo una fuerte retracción en la actividad del sistema financiero.

“Los balances de varios bancos reflejaron pérdidas por esa volatilidad, pero ahora se ven señales de normalización y el año próximo sería mejor en términos de previsibilidad y crecimiento. Argentina necesita acuerdos básicos en política económica, como los que tienen la mayoría de los países de la región, puntos como la independencia del Banco Central, consenso respecto de que la inflación es un fenómeno nocivo, régimen de tipo de cambio flotante y reglas estables.

Sin estabilidad macro no es posible construir ahorro de largo plazo y sin ahorro de largo plazo es muy difícil otorgar crédito a largo plazo”, sintetizó Haro. Un ejemplo de esto lo dio con los créditos UVA, que, si bien crecieron el año pasado, no estuvieron acompañados por depósitos de largo plazo. Cuando eso sucede, el banco debe tomar decisiones de riesgo, puede asumirlos en mayor o menor medida, pero el crédito no puede crecer de forma sostenida sin fondeo estable.

Presencia y oportunidades en Santa Fe

Comafi es un banco que viene enfocado en su crecimiento federal, llegando a tener gran presencia en todo el país, por fuera de lo que es Ciudad y Provincia de Buenos Aires, donde pisan fuerte. En esta estrategia, Santa Fe es una provincia clave por su dinamismo productivo, especialmente el agroindustrial. Este año estuvieron muy presentes con equipos de leasing, mercado de capitales y fondos comunes de inversión en ciudades como Rosario, Rafaela y Santa Fe para reunirse con clientes. También participaron de eventos de magnitud como Expoagro y otros encuentros en la región.

“Tenemos sucursales en Santa Fe, Rafaela y Rosario, y por ahora estamos bien con esa estructura. Nuestro crecimiento pasa por fortalecer la presencia comercial y aumentar la cercanía con los sectores productivos, como el agro, que es una industria muy demandante de capital y nuestro producto más relevante para este sector es el leasing. Somos el principal dador de leasing del país, con cerca del 20% del mercado, a través de The Capita Corporation, una empresa del Grupo Comafi”, explicó el directivo bancario.

Grupo Comafi Parte del equipo del Banco Comafi en el Worshop organizado en el hotel Holiday INN. Foto: gentileza Banco Comafi.

Ante la pregunta de cómo funciona, Haro detalló que el leasing es ideal para financiar maquinaria agrícola porque la empresa puede descontar impositivamente la cuota completa, no sólo los intereses, y no suma el activo a su balance hasta ejercer la opción de compra. Es un instrumento muy eficiente, aunque todavía falta mayor conocimiento sobre sus ventajas.

Tanto la provincia como particularmente Rosario, son mercados muy útiles para fortalecer este instrumento. Para Haro, la ciudad tiene un ecosistema muy interesante de empresas porque, por un lado, concentra algunas de las compañías de seguros más grandes del país, que no suelen requerir financiamiento, pero sí necesitan asesoramiento en inversiones y operaciones de mercado de capitales. Por otro lado, el cordón industrial rosarino tiene empresas metalmecánicas, autopartistas y fabricantes de generadores eléctricos de gran escala. “Nosotros estamos presentes y trabajando con todos esos segmentos y vemos en Santa Fe, Córdoba, Mendoza o Tucumán un motor de crecimiento muy fuerte”, aseguró el directivo.

Perspectivas 2026

Como vislumbran desde Comafi los proyectos venideros y las oportunidades que traerá el 2026 fueron otros dos ejes abordados durante la entrevista. Para el banco, no hay dudas de que será un año de crecimiento y donde seguirán fortaleciendo su presencia en el Mercado de Capitales, donde la entidad es líder en la emisión de programas de CEDEARs así como también uno de los principales participantes en el servicio de depositaria de fondos comunes de inversión, negocios fiduciarios y custodia de títulos valores.

Los CEDEARs son instrumentos financieros que permiten invertir en acciones de empresas extranjeras. Comafi se volvió el principal emisor de estos a nivel nacional luego de que, en el 2016, el banco adquiriera la filial local de Deutsche Bank y se hiciera de un equipo altamente especializado en su manejo, así como también en fideicomisos y fondos comunes.

A su cartera de servicios financieros integrada por unidades como The Capita Corporation y Comafi Bursátil, se suman Comafi Fiduciario Financiero y Nubi, una fintech que ofrece soluciones de pago digitales. En total, el banco emplea a cerca de 1.500 personas y opera con una red de 69 sucursales, además de su asistente virtual Sofía, el centro de atención telefónica y las plataformas de banca online, a través de las cuales brinda servicio a empresas y particulares en todo el país.