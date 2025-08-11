El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

Los termómetros llegarían a marcar 21º, y en los días siguientes las marcas irían en baja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario un leve aumento de la temperatura, con una máxima que llegaría a 21º y que en los días siguientes se mostraría en baja.

La madrugada llega con viento moderado del norte, un registro de 10º y cielo parcialmente nublado que continuaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 7º. Para la tarde seguiría parcialmente nublado, con una máxima de 21º bajando a la noche hasta los 15º.

El miércoles habría un descenso de la máxima a 19º y la mínima se mantendría en 7º, con cielo mayormente nublado y ráfagas de viento vespertinas de hasta 50 km/h.

Para el jueves anticipan cielo parcialmente nublado y un descenso en los termómetros, que marcaría entre 16º y 4º.

El viernes habría una máxima de 17º y una mínima de solamente 1º, con cielo parcialmente nublado.

El fin de semana habría nubosidad variable con un paulatino repunte de los registros: 16º/4º el sábado y 18º/6º el domingo.