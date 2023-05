Zavalla: trabajadores de la construcción cortan la ruta 33 en reclamo del pago de un bono

Los manifestantes exigen que la empresa Corredores Viales SA abone un adicional de 24 mil pesos que fue establecido para el sector en diciembre del año pasado y aún no cumplió

De no obtener respuestas, los trabajadores prevén endurecer la protesta.

Allí permanecerán hasta el mediodía a la espera de una repuesta y de no de encontrar soluciones advierten que endurecerán la medida de fuerza .

"Estamos reclamando a Corredores Viales SA, que es una empresa del Estado, que pague un bono de 24 mil pesos que fue establecido en diciembre del año pasado para todos los trabajadores encuadrados en el convenio de la Uocra y todavía no cumplió ", explicó a La Capital el secretario adjunto de seccional rosarina del gremio de la construcción, Sixto Irrazábal.

El sindicalista aclaró: "Hace meses que venimos haciendo gestiones para que esta empresa cumpla con el pago, pero no obtuvimos respuestas”. Y en esa misma línea, resaltó: “Saben que está cometiendo una falta, pero no quieren pagar. Tuvimos dos audiencias vía zoom con el Ministerio de Trabajo de la cuales uno paso a cuarto intermedio y en la otra la empresa dijo que no va a pagar a pesar de que el organismo laboral avaló nuestro planteo".

"Evidentemente, se están robando la plata que le pertenece a los trabajadores”, añadió Irrazábal, quien aseguró: "Si no cumplen con su obligación vamos a profundizar la protesta y evaluaremos hacer un corte total del tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires".

El gremialista además se quejó por la condiciones de trabajo al señalar que "no hay baños y también existen problemas con la ropa de trabajo, recién hoy entregaron algunas camperas".