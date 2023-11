Villa Gobernador Gálvez: familiares de una mujer piden que se investiguen la causa de su muerte

Juan Manuel, uno de los hermanos de Noelia, brindó los motivos por los cuales la mujer no habría tenido intenciones de quitarse la vida. “Creemos que mi hermana no se suicidó porque hay muchas cosas que no están claras y se deben investigar. A ella la encontramos colgada, eso es verdad, pero mi hermana estaba siendo hostigada desde hace mucho tiempo por su ex pareja, el padre de sus cuatro hijos. Además, el celular de mi hermana desapareció en menos de una hora. No lo pudimos encontrar por ningún lado”, remarcó.