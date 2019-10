"A ocho años de la desaparición de Paula estamos sin justicia, sin el cuerpo y sin saber qué paso. Quiero una explicación del estado, que no estuvo, que no está, que se borró y en consecuencia es cómplice de todo lo que pasó", enfatizó Alberto Perassi, padre de la mujer desaparecida en septiembre de 2011. Hoy comienzan las audiencias de apelación en los Tribunales provinciales de Rosario. Serán tres días donde habrá diversas manifestaciones populares y se evaluará en el recinto la decisión del juicio oral y público de mayo de este año que dejó absueltos a los nueve imputados.

En ésta ocasión, los jueces de segunda instancia Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández deberán rever el fallo dictado a principios de 2019 por el tribunal conformado por Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Alvaro Campos, quienes le concedieron la libertad a todos los detenidos —cuatro civiles y cinco policías— basándose en la debilidad de las pruebas aportadas desde la Fiscalía.

Argumentos

El argumento del Ministerio Público de la Acusación durante el juicio y que se sostendrá en las próximas audiencias, determina que aquella fatídica noche del 18 de septiembre de 2011 obligaron a Paula Perassi a abortar contra su voluntad y falleció durante el procedimiento. Luego, con el apoyo de una "estructura desaparecedora" con funcionarios policiales se deshicieron del cuerpo.

El Fiscal Donato Trotta había solicitado condena perpetua para Gabriel Strumia, el empresario amante de Paula; su esposa Roxana Michl; la mujer timbuense acusada de practicar la interrupción del embarazo Mirta Ruñisky y Antonio Díaz, empleado de Strumia, acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real.

Pero además son señalados efectivos de la Unidad Regional XVII como parte clave del macabro plan: El ex jefe de Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol, a quien le requirieron la pena de seis años de prisión y diez de inhabilitación por el delito de encubrimiento y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público y diez años de cárcel e inhabilitación para funciones públicas para los agentes Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez.

Audiencias de apelación

Mañana, todo volverá a ponerse sobre la mesa y un nuevo tribunal revisará la decisión de la Justicia emitida el 2 de mayo de este año. En diálogo con LaCapital, Alberto Perassi, remarcó: "Me voy a sentar en primera fila, junto a Alicia y les voy a mirar las caras a todos: A los jueces, los abogados defensores y los imputados. El problema es que ahora no van a poder poner a los treinta abogados que caminaron las salas del Centro de Justicia. No me preguntes cómo hicieron para que haya tantos, yo tengo dos y ad honorem".

Las audiencias se llevarán adelante en la sala uno, pero estará la cuatro dispuesta con una pantalla gigante para todos aquellos que quieran acudir a observar las instancias de lo que suceda en el juicio. "Todo este tiempo soportamos muchas cosas, nunca me callé, ahora menos. Esperaremos a ver qué sucede entre el martes, miércoles y jueves. Cuál es la respuesta que me va a dar el estado", afirmó con voz dura el mecánico sanlorencino.

Pero no dudó al responder cómo transitan como familia este nuevo paso. "Estamos firmes, estamos enteros", dijo y agregó que "pase lo que pase, vamos a estar todos ahí. Si tengo que hablar, voy a hablar".

La familia estará acompañada por militantes sociales, grupos feministas y vecinos que se organizaron en distintas actividades fuera de la esquina céntrica rosarina. Por su parte, desde la Multisectorial Justicia por Paula Perassi y Articulación Feminista, convocaron a una concentración en las puertas de los Tribunales desde las 8. A las 10 se realizará un taller en el que se hará un "recorrido del mensaje de los medios desde la desaparición de Paula Perassi". Y al mediodía habrá un almuerzo popular. Se esperan distintas propuestas, que abarquen las tres jornadas decisivas dentro de la sede perteneciente al Ministerio de Justicia.

Reconocimiento

Ayer por la tarde, Alberto y Alicia Ostri, mamá de la mujer desaparecida, fueron reconocidos por la Cámara de Senadores en su casa en San Lorenzo. A través de un requerimiento del legislador Armando Traferri hubo un emotivo acto en la ciudad histórica al cumplirse ocho años de lucha. Durante el mismo, el papá de Paula observó: "Bienvenido sea el reconocimiento por los ocho años de lucha, de los derechos humanos, no puedo decir que estoy contento pero uno siente el apoyo de la gente, como que nos sentimos más comprometidos para seguir luchando".

Y culminó haciendo hincapié en el apoyo popular. "Lo que más valoro es el acompañamiento de muchos chicos y chicas porque no quieren ser una Paula más, y luchan porque saben que Paula puede ser cualquiera. También tienen que tener en cuenta que son jóvenes y que mañana van a tener hijos, y después van a tener nietos. ¿Le vamos a dejar una banda armada que es capaz de hacer desaparecer a una persona sin dejar rastros? No. Entre todos tenemos que romper ese pacto de silencio".