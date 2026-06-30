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Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba: ya se colocaron más de 4.600 metros de conductos troncales

En el marco de la primera etapa, las tareas presentan un avance del 25 %, con varios frentes de trabajo simultáneos en la futura planta potabilizadora

30 de junio 2026 · 15:44hs
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Mientras se desarrollan los trabajos para esta primera etapa

Mientras se desarrollan los trabajos para esta primera etapa, el gobierno provincial continúa con el proceso administrativo para licitar los bloques B y C, cuyos trabajos serán financiados con el fondo saudí. 

A partir de un trabajo articulado entre los ministerios de Obras Públicas y de Economía de la provincia, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro continúa con los trabajos para la primera etapa del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, y el Bloque A ya presenta un 25 % de avance. La obra, que se está ejecutando entre Coronda y San Francisco, llevará agua potable a 32 localidades santafesinas y 22 de la provincia vecina.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “esta megaobra representa la respuesta de Santa Fe ante un panorama donde la Nación decidió paralizar de forma absoluta la inversión en infraestructura. Santa Fe no para, cuidamos el peso de los santafesinos para que los impuestos vuelvan en obras, y sostenemos la obra pública con fondos propios y con financiamiento internacional, como en este caso”.

“Estamos hablando de una intervención que cuenta con 3.800 metros de cañería troncal de agua tratada ya colocados, con conductos de plástico reforzado con fibra de vidrio de 1.700 milímetros de diámetro, además de los primeros 800 metros del tramo de agua cruda. El avance es integral: se trabaja en el ramal hacia Coronda, en el tendido de fibra óptica para el monitoreo remoto y en la preparación del predio de la futura planta potabilizadora”, contó el ministro Enrico sobre el desarrollo de los trabajos.

Acueducto biprovincial

La construcción del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, en el bloque correspondiente, cuenta con un esquema de financiamiento internacional cofinanciado por el Fondo Kuwaití, sumado a aportes de los tesoros provinciales de ambas provincias.

Mientras se desarrollan los trabajos para esta primera etapa, el gobierno provincial continúa con el proceso administrativo para licitar los bloques B y C, cuyos trabajos serán financiados con el fondo saudí.

Una obra de alta ingeniería

Por su parte, la directora provincial de Acueductos, Paula Nardín, brindó precisiones sobre la ingeniería hidráulica en marcha: “Actualmente, los esfuerzos principales se concentran en el movimiento de suelo y la nivelación de terrenos para las estructuras mayores de la planta potabilizadora, que incluirá las unidades de tratamiento y las cisternas de hormigón armado”.

“Del mismo modo, vamos a iniciar las tareas de tuneleo para cruzar la Autopista Santa Fe-Rosario con el acueducto troncal. Es una intervención de altísima complejidad de ingeniería que nos va a permitir avanzar con el trazado de los conductos sin interrumpir el flujo vehicular de este corredor vial neurálgico”, anticipó Nardín.

Además, la funcionaria explicó que “paralelamente avanzamos sobre el ramal R1.2, destinado a abastecer a la ciudad de Coronda, donde ya registramos la instalación de 1.800 metros de cañería de polietileno de alta densidad de 355 milímetros de diámetro”.

Obras claves con financiamiento favorable

Esta obra clave que además de garantizar agua potable, desarrolla la infraestructura de servicios en el territorio provincial, cuenta con apoyo financiero del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe.

Desde la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (Acefe) del Ministerio de Economía resaltaron las condiciones financieras favorables del préstamo otorgado por el organismo, cuatro años de gracia, 20 años para la amortización y una tasa de interés del 3 % anual.

El director de Acefe, Gonzalo Saglione, destacó que desde el Ministerio de Economía “apostamos a fortalecer la relación con tales instituciones financieras, que ofrecen condiciones muy convenientes para financiar proyectos que contribuyen el desarrollo de nuestras comunidades, mejorando la calidad de vida de la población; por esto seguimos diversificando las fuentes de financiamiento de la inversión pública provincial”.

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