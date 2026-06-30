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Capacitación, intercambio y proyectos en el comienzo del ciclo "Timbúes Emprende"

Se realizó la primera jornada de la etapa formativa destinada a emprendedores locales y que buca generar nuevos proyectos y acompañar el crecimiento del sector

30 de junio 2026 · 12:31hs
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La capacitación estuvo a cargo de la emprendedora Alejandra Trujillo

La capacitación estuvo a cargo de la emprendedora Alejandra Trujillo, quien valoró la convocatoria y el compromiso de los asistentes.
Capacitación, intercambio y proyectos en el comienzo del ciclo Timbúes Emprende

Capacitación, intercambio y proyectos en el comienzo del ciclo Timbúes Emprende

Con una importante participación de emprendedores locales, se llevó a cabo el primer encuentro del ciclo de capacitación 2026 del programa "Timbúes Emprende". La jornada, realizada en el Anexo 1, dio inicio a una nueva etapa de formación destinada a fortalecer los proyectos productivos y acompañar el crecimiento del sector emprendedor de la localidad.

La capacitación estuvo a cargo de la emprendedora Alejandra Trujillo, quien valoró la convocatoria y el compromiso de los asistentes. "Estoy muy agradecida, no solo a la Comuna de Timbúes, sino a todo el personal que está desarrollando un trabajo maravilloso alrededor del emprendimiento y de las ferias", expresó. Además, destacó la presencia de los participantes al señalar: "A pesar de ser un sábado muy frío, los emprendedores vinieron a compartir. Esto fue de emprendedor a emprendedor".

La vidriera de los proyectos

Asimismo, agregó: "Timbúes tiene una feria muy tradicional que hay que potenciar a través de talleres y encuentros para que siga mejorando. Este es un primer encuentro de muchos". El objetivo es continuar brindando herramientas, generar espacios de intercambio y consolidar una red de emprendedores que contribuya al desarrollo económico y productivo de Timbúes.

>>Leer más: Timbúes invita a descubrir su historia a través de visitas guiadas por el Circuito Histórico del Casco Urbano

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