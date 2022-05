Una pyme santafesina, a cargo del enorme catering de los Juegos Suramericanos

La historia de la empresa Cocina Artesanal arrancó en 2003 cuando dos hermanos, oriundos de la ciudad de Casilda, emprendieron un pequeño proyecto gastronómico.

Todo comenzó con la producción de pastas y pan dulces para las fiestas de fin de año, pero luego el emprendimiento avanzó hasta convertirse en una rotisería. Sin embargo, los objetivos familiares crecían: en 2006 implementaron la venta de viandas para empresas y finalmente, dos años después, concretaron la creación de un servicio de catering social y empresarial.

En ese camino, la empresa recibió en marzo de 2021 un crédito a través de la Agencia para el Desarrollo Regional del Centro Sur Santafesina, entidad donde se generó un fondo rotatorio a partir de recursos aportados por el gobierno provincial. El financiamiento fue destinado a la compra de un equipo de frío para el traslado de alimentos.

Los titulares de la firma contaron que hace cuatro años decidieron abandonar el método de cocina tradicional para pasar a uno vanguardista y, desde ese momento, implementaron el uso de tecnologías en la cocina con el objetivo de obtener otras escalas de producción y calidad.

Esteban Orive, uno de los titulares de la empresa, señaló que “significa estar en un camino de ascenso constante. Para nosotros fue fundamental obtener sistemas de producción y logística de manera segura, al igual que contar con equipamientos de última generación para la elaboración de los productos que requiere este importante evento. Nuestro objetivo es seguir por este camino. Desde Casilda, ponernos a la altura de algunas empresas de las grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires”.

Por su parte, Javier Orive, afirmó que “es un sueño poder ser parte de una actividad de estas características. Sinceramente no esperábamos puntualmente un evento de esta magnitud, pero sí una tarea grande, ya que hace muchos años que estamos trabajando e invirtiendo. Estamos muy contentos porque la licitación no se gana solamente pasando un buen precio, sino que también hay que pasar una etapa de evaluación que es muy rigurosa, en donde se debe presentar información acerca de nuestros antecedentes y referencias comerciales, trabajos realizados anteriormente y eso es algo que no se compra en ningún lado: es fruto de años de trabajo comprobable”.

IMAGEN COCINA ARTESANAL 2.jpg La empresa casildense será la proveedora se los juegos internacionales que se celebran en Rosario.

Para finalizar, los hermanos Orive resaltaron el financiamiento recibido a través de la Agencia. “Nos ayuda a poder tomar este compromiso, ir a Rosario, y que sea posible el traslado de la mercadería en óptimas condiciones. Es muy importante contar con este tipo de respaldo para poder avanzar y seguir adelante, logrando así cumplir desafíos y seguir creciendo como empresa familiar”, concluyeron.

Agencias y asociaciones para el desarrollo

Santa Fe cuenta con 19 asociaciones y ocho agencias para el desarrollo de toda la provincia. Desde la década de los 90, la provincia estimula la articulación entre los distintos actores sociales presentes en los territorios como clave de su estrategia para el desarrollo productivo regional. En vistas de esta impronta de la política provincial, se impulsaron diversos programas que permiten la creación y el fortalecimiento de instituciones con capacidad para liderar este tipo de procesos.

“Este tipo de instituciones están formadas y preparadas, a partir de sus equipos técnicos, para dar respuestas a las necesidades del entramado productivo provincial. Desde ellas se puede brindar a nuestras empresas mayor capacidad, competitividad y mejores condiciones para acceder al sistema financiero; incluso a líneas de créditos propias generadas en cada agencia y asociación para el desarrollo a partir de aportes del gobierno provincial”, expresó el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina.

Al mismo tiempo, el funcionario destacó una característica fundamental de este tipo de entidades: “Estos ámbitos están presentes en el territorio atendiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas que, muchas veces, necesitan financiamiento, asistencia técnica y capacitación. Esa cercanía, conocimiento de la realidad y percepción de las potencialidades de cada emprendimiento es lo que nos permite detectar ideas y proyectos a potenciar, como por ejemplo el caso de Cocina Artesanal”.