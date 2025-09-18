La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Cumple dos decenas de GP en la máxima categoría, en un callejero que conoce y donde sumó sus primeros puntos. Fortalezas y debilidades pra Franco Colapinto.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

18 de septiembre 2025 · 18:21hs
Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly en un juego gastronómico que la Fórmula 1 propuso en Azerbaiyán.

ALPINE

Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly en un juego gastronómico que la Fórmula 1 propuso en Azerbaiyán.

Franco Colapinto empezará este viernes a desandar su 20º gran premio de Fórmula 1. En años no muy lejanos, una temporada completa. Será en Azerbaiyán, donde el año pasado en su segunda carrera sumó sus primeros puntos. Y ahora, ¿qué puede esperarse en el callejero Bakú? Un análisis de fortalezas y debilidades.

Repasando la actuación de Colapinto con el Williams el año pasado, fue una hazaña lo que hizo en su segundo gran premio. Fue regularmente más rápido que su entonces compañero Alex Albon, clasificó a la Q3 por primera vez y terminó detrás suyo para atesorar un enorme 8º puesto.

El choque de Checo Pérez y Carlos Sainz le hizo subir dos puestos, pero a tres giros del final ya Colapinto había alcanzado la zona de puntos al superar a Nico Hulkenberg. Antes lo había hecho con su hoy compañero Pierre Gasly y mantuvo a raya a Lewis Hamilton con el Mercedes. Impresionante.

En contra: el motor en el veloz callejero de Bakú

Este año la situación es peor que la de Williams, porque aquel auto venía evolucionando y este Alpine se estancó hace rato, sin chances de evolución y con un motor sin la potencia suficiente que en Bakú se va a sentir.

La recta principal del circuito de la ex Unión Soviética es la más larga del calendario y ahí el motor Renault que se despide este año sufrirá los 30 o 40 caballos de fuerza menos que tiene. Inevitable.

>>Leer más: En modo bicicleta por Azerbaiyán

Lo que hay que ver es qué irá probando el equipo y el piloto argentino en los ensayos. Si conviene descargar el auto para que tenga más velocidad en ese sector, pero con el riesgo de perder en las curvas y los sectores más lentos. Que se acentúa porque ir con un auto inestable en Bakú puede inducir en pequeñas salidas de la pista con las paredes para contenerlos.

A favor: la confianza en el auto

Se supone entonces que Alpine deberá encontrar ese equilibrio. Por lo pronto, Colapinto llega a la cita mucho más confiando con el auto, un factor fundamental en circuitos como el de Azerbaiyán. Se notó en Hungría, Países Bajos y Monza, donde siempre estuvo a la par de Gasly y lo superó en más de una ocasión, en ensayos, clasificación y ritmo de carrera.

Ese aspecto será clave, tanto en Bakú como en las dos semanas siguientes en Singapur. El argentino encontró mejores sensaciones justo a tiempo, cuando además afrontará todos circuitos que ya conoce en Fórmula 1.

En contra: los padecimientos habituales

Ya está dicho con letras de molde por los máximos responsables de Alpine que el A525 no tuvo ni tendrá actualizaciones. Tampoco se justifica ahora que quedan ocho carreras para el final y todo está apostado a la nueva Fórmula 1 2026, con un auto totalmente distinto a los de este año.

Pero además hay que recordar que este modelo es el mismo del año anterior retocado. No se construyó uno nuevo. Y aquél solo resurgió por aquél loco GP de Brasil bajo el diluvio.

>>Leer más: Días y horarios del GP en Bakú

Colapinto, y sobre todo Gasly que lo condujo desde la pretemporada (y está en Alpine desde hace 3 años), manifestaron tener todo tipo de problemas. Y no esperan que eso cambie.

A favor: al argentino le gusta

Siempre lo dijo y lo reafirmó ahora. A Colapinto le gustan los callejeros. No modificó su opinión ni con la piña del año pasado en Las Vegas. Tampoco por el beso al muro que hizo en 2024 en la FP1 de Bakú, tras lo cual hizo lo que hizo.

Sabe que en un circuito así se ve más la muñeca del piloto y el argentino expresó confianza también en este rubro.

Su carrera, claro está, es medirse con Gasly, con quien volvió a mostrarse en sintonía en numerosas publicaciones de Alpine, luego de lo que fue la controversia del final de Zandvoort, una situación opuesta a la que se viviría en Monza después.

Esa medida es que lo está llevando a asegurarse la butaca para el año próximo, anuncio del cual solo parece separarlo una formalidad. Debe seguir haciendo su parte, pero pese a las contras, Colapinto tiene con qué hacerse notar en Bakú.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto espera por la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dice que "no le afectan" los rumores sobre la segunda butaca de Alpine

Franco Colapinto regresará este fin de semana al circuito que lo vio brillar en una de sus primeras presentaciones en la Fórmula 1. 

Qué anticipó Colapinto sobre Bakú: su objetivo en un circuito donde hace un año hizo historia

Flavio Briatore, de Alpine, y Toto Wolff, de Mercedes, mantienen una relación cercana.

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara al 2026

formula 1: cuando corre franco colapinto en el gp de azerbaiyan

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Ver comentarios

Las más leídas

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

El último sueño hecho trizas de Newells y por delante un mar de incertidumbre

El último sueño hecho trizas de Newell's y por delante un mar de incertidumbre

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Lo último

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Las campeonas de Newells ganaron un partido clave y se metieron de nuevo en la lucha por el título

Las campeonas de Newell's ganaron un partido clave y se metieron de nuevo en la lucha por el título

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Busca dar previsibilidad a los automovilistas y evitar maniobras peligrosas, como frenadas bruscas o cruces en condiciones inseguras
Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men
La Ciudad

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

El último sueño hecho trizas de Newells y por delante un mar de incertidumbre

El último sueño hecho trizas de Newell's y por delante un mar de incertidumbre

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Newells: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Ovación
Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Por Gustavo Conti
Ovación

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Por una lesión crónica, Miguel Russo pierde a uno de sus peso pesados: no jugará en Boca ante Central Córdoba

Por una lesión crónica, Miguel Russo pierde a uno de sus peso pesados: no jugará en Boca ante Central Córdoba

Los hermanos Daverio, listos para volver a izar la bandera de Rosario en el Mundial de taekwondo

Los hermanos Daverio, listos para volver a izar la bandera de Rosario en el Mundial de taekwondo

Policiales
Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

La Ciudad
Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

El fiscal que investiga los incendios en las islas dará detalles en el Concejo

El fiscal que investiga los incendios en las islas dará detalles en el Concejo

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias
Política

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande
Zoom

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario
Zoom

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario

Un legislador se puso peluca a lo Milei e hizo enojar a Martín Menem
Política

Un legislador se puso peluca "a lo Milei" e hizo enojar a Martín Menem

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación
Economía

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan
politica

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Todo vacante en el Quini 6, con un Siempre Sale de 3,6 millones para cada ganador
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con un Siempre Sale de 3,6 millones para cada ganador

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

El podio de Newells: Espínola fue el único a la altura, el resto brilló por su ausencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Espínola fue el único a la altura, el resto brilló por su ausencia

El BCRA comenzó a quemar dólares y los bonos se derrumbaron
Economía

El BCRA comenzó a "quemar dólares" y los bonos se derrumbaron

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados