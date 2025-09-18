La Capital | Ovación | Daverio

Los hermanos Daverio, listos para volver a izar la bandera de Rosario en el Mundial de taekwondo

Luciano y Valentino Daverio, que en 2023 la rompieron en el Mundial de Finlandia, en octubre clasificaron al de Croacia. Orgullo del taekwondo rosarino.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

18 de septiembre 2025 · 16:58hs
Luciano y Valentino Daverio se preparan para representar de nuevo a Rosario de la mejor manera, en el Mundial de Taekwondo de Croacia. Como lo hicieron hace dos años en Finlandia, los hermanos buscan dejar bien en alto la bandera argentina y como pasa con muchos deportistas amateurs, se mueven fuera del tan tan para conseguir el financiamento necesario.

Luciano tiene 16 años y Valentino 19. Ambos son primer dan en taekwondo en la ITF, una de las más importantes de las federaciones mundiales . Serán además son los únicos rosarinos que competirán del 7 al 11 de octubre en el mundial de Porec, en Croacia.

Desde aquel Mundial en Finlandia pasaron dos años, que es el tiempo determinado para este tipo de competencias. En aquella ocasión, Valentino se consagró campeón del mundo y Luciano alcanzó la medalla de bronce con la selección argentina.

El camino al nuevo Mundial de taekwondo

Por supuesto, aquellos logros debieron ser revalidados en competencias internas para llegar a tener de nuevo esta gran chance. Y eso incluyó números selectivos a nivel nacional, quedando primeros ambos en sus categorías. Los viajes y el entrenamiento, por supuesto, van de la mano del estadio y de hecho ambos dictan además clases de taekwondo en algunos clubes de Rosario.

Ellos ahora quieren llevar a Rosario y al país a lo más alto posible. Pero como se trata de un deporte amateur, la mayoría de los costos corren por cuenta del deportista. Y en eso también se están ocupando, reuniendo casi todo el dinero.

Para completar el presupuesto, organizaron una rifa y se puede adquirir con el alias mundial.croacia2025. En los Instagram de los chicos, @daverioluciano y @valentinodaverio están todos los detalles.

Luciano y Valentino Daverio están listos para sembrar de orgullo a la ciudad y el país. Falta el último empujoncito.

