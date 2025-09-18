Los hermanos Daverio, listos para volver a izar la bandera de Rosario en el Mundial de taekwondo

Luciano y Valentino Daverio, que en 2023 la rompieron en el Mundial de Finlandia, en octubre clasificaron al de Croacia. Orgullo del taekwondo rosarino.

Luciano y Valentino Daverio están listos para el Mundial de Croacia. El taekwondo rosarino, muy bien representado.

Luciano y Valentino Daverio se preparan para representar de nuevo a Rosario de la mejor manera, en el Mundial de Taekwondo de Croacia . Como lo hicieron hace dos años en Finlandia, los hermanos buscan dejar bien en alto la bandera argentina y como pasa con muchos deportistas amateurs, se mueven fuera del tan tan para conseguir el financiamento necesario.

Luciano tiene 16 años y Valentino 19. Ambos son primer dan en taekwondo en la ITF, una de las más importantes de las federaciones mundiales . Serán además son los únicos rosarinos que competirán del 7 al 11 de octubre en el mundial de Porec, en Croacia.

Desde aquel Mundial en Finlandia pasaron dos años, que es el tiempo determinado para este tipo de competencias . En aquella ocasión, Valentino se consagró campeón del mundo y Luciano alcanzó la medalla de bronce con la selección argentina.

Por supuesto, aquellos logros debieron ser revalidados en competencias internas para llegar a tener de nuevo esta gran chance. Y eso incluyó números selectivos a nivel nacional, quedando primeros ambos en sus categorías. Los viajes y el entrenamiento, por supuesto, van de la mano del estadio y de hecho ambos dictan además clases de taekwondo en algunos clubes de Rosario.

Ellos ahora quieren llevar a Rosario y al país a lo más alto posible. Pero como se trata de un deporte amateur, la mayoría de los costos corren por cuenta del deportista. Y en eso también se están ocupando, reuniendo casi todo el dinero.

Para completar el presupuesto, organizaron una rifa y se puede adquirir con el alias mundial.croacia2025. En los Instagram de los chicos, @daverioluciano y @valentinodaverio están todos los detalles.

Luciano y Valentino Daverio están listos para sembrar de orgullo a la ciudad y el país. Falta el último empujoncito.