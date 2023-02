Un operario murió al caer a una cloaca en la ciudad de Pérez

El hombre, que trabajaba en la desobstrucción de una alcantarilla, se cayó al interior de un pozo desde unos 8 metros de altura y no sobrevivió. Un compañero fue rescatado con vida.

Dos operarios cayeron en un pozo, desde unos 8 metros de altura, y uno de ellos no pudo ser rescatado con vida. El hecho sucedió en la vecina localidad de Pérez mientras dos operarios estaban trabajando en la desobstrucción de una alcantarilla del sistema de cloacas. El otro operario que resultó herido fue derivado a un nosocomio.

"Estábamos trabajando en una desobstrucción de una alcantarilla del sistema de cloacal, que está a un metro de profundidad, que estaba tapado. Ya habían terminado el trabajo y y se estaban yendo. En eso el encargado les dijo que tapen la cámara y levanten todas las herramientas, mientras él iba a buscar la chata para venir a buscarlos. Pero cuando vino con la camioneta, comenzó a llamarlos, pero no los encontró más. No sabemos qué fue lo que pasó, cómo fue que se cayeron al pozo", comentó un trabajador de la empresa, que no se terminaba de explicar lo que había sucedido.

Por su parte, uno de los bomberos que trabajó en el rescate, comentó: "Fuimos alertados por dos operarios que estaban trabajando en la desobstrucción en una de las alcantarillas del sistema cloacal. Cuando llegamos al lugar estaban dos operarios en la parte inferior, a unos 8 metros de altura del piso. Se armó el sistema de rescate y logramos sacar a los operarios y entregárselos al servicio médico".

Respecto a cómo sucedió el hecho, el rescatista comentó: "Ingresan por una escalera, se desvanecen, pierden el conocimiento y, por ende, no pueden salir por sus propios medios, y hubo que rescatarlos".

De acuerdo a las versiones, los operarios llevaban años trabajando en una cooperativa de Pérez realizando tareas de mantenimiento en la red cloacal.

El restante operario pudo ser rescatado con vida y fue derivado al Hospital de Emergencias "Clemente Alvarez" (HECA) para una mejor atención.