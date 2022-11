Un jubilado cumplió con un viejo sueño: viajar de J. B. Molina a La Quiaca en bicicleta

Vallejos, de 60 años, contó que cuando tenía apenas 10 años le surgió la idea de algún día conocer la ciudad ubicada en el norte de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia. "Todo surgió desde muy chico cuando conocí La Quiaca por una maestra de geografía. Tengo 60 años, estoy jubilado y esta era la chance de hacer el viaje. ¿Por qué en bicicleta? Me lleva dos meses y en auto quizás en una semana estaría en casa. Además, era una manera de comunicarme con la gente", contó.

El ciclista es oriundo de J. B. Molina, una localidad de cerca de 1.500 habitantes, que pertenece al departamento de Villa Constitución y se encuentra a 80 kilómetros al sudeste de Rosario. Desde ese lugar Vallejos emprendió el viaje en bicicleta llevando una pequeña casa rodante, algo que llamó la atención de cada una de las personas que lo vieron pasar a puro pedaleo. "La gente colaboró conmigo y nadie vio algo así", contó en una entrevista con un canal jujeño.

"Muchas personas -agregó- me ayudaron con comida y agua. Algunas pretendían darme dinero -y mucho-, pero nunca acepté porque no era la idea recaudar. Agradezco a la gente de Jujuy por la ayuda que me brindaron".

Vallejos, jubilado después de trabajar en una empresa durante largos años, salió el 27 de septiembre del corriente año y estuvo veintinueve días viajando para cumplir con su sueño. Mucho esfuerzo y sacrificio, pero lo logró y hoy transita tranquilo las calles de Molina -llegó justo a tiempo para el estreno de una obra de teatro de su esposa- con la misión cumplida. Esa que tuvo en mente durante un decalustro.

