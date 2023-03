Un colectivero abandonó un ómnibus al costado de una ruta con 18 pasajeros a bordo

"De la nada nos despertamos a las tres de la mañana sin entender por qué estábamos al costado de la ruta en Etruria. El colectivo tenía que estar en destino a las 2:30 AM", relató Cesano, y añadió: "Uno bajó a buscar el chófer y no estaba, abrimos el portaequipaje y no estaban los bolsos, no había nada".